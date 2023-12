Drámai csatában harcolták ki a továbbjutást Dárdaiék

A Hertha kétszer is a sírból hozta vissza a Hamburg elleni kupameccset.

A Dárdai Pál edzette Hertha BSC 3–3-as döntetlen után a tizenegyespárbajban legyőzte és búcsúztatta a Hamburgot a Német Kupa nyolcaddöntőjében.

A cikk lejjebb folytatódik





A Német Kupa nyolcaddöntőjében a Hertha BSC fogadta szerda este a Hamburger SV-t, egy tisztán másodosztályú párharcban, 55 ezer néző előtt.

A bajnokságban nyolcadik helyezett fővárosi csapat hét meccs óta veretlen a Bundesliga 2-ben, ebbe azonban három döntetlen is becsúszott. Ám a berliniek legutóbb 5–1-re nyertek az újonnan feljutott Elversberg ellen.

A Hamburg az osztályozót jelentő harmadik pozícióban tanyázik, mindössze hárompontos lemaradással az éllovastól.

„Ez egy igazi erőfelmérő lesz. Augusztusban a Hamburg egy klasszissal jobb volt. Most szeretnénk megmutatni, hogy azóta fejlődtünk” – mondta a meccs előtt Dárdai Pál, a Hertha edzője utalva a szezon eleji bajnokira, amit 3–0-ra veszített el a csapata.

A hazaiaknál a magyar válogatottal is szóba hozott Dárdai Márton, a vendégeknél pedig a nemzeti tizenegyben már be is mutatkozott Németh András szerepelt a kezdőben.

A berliniek a 21. percben, Fabian Reese révén szerezték meg a vezetést.

Ennek azonban nem sokáig örülhettek.

Bénes Lászlóval a főszerepben még az első félidőben fordítottak a hamburgiak: a magyar származású, ámde szlovák válogatott játékos a 31. minutumban gólpasszt adott, a 43.-ban pedig maga is betalált.

Sokáig úgy tűnt, hogy a gyors gólváltás ellenére ez – vagyis 2–1-es vendégsiker – lesz a meccs végeredménye, ám a 90. percben Dárdai Márton gólpassza után érkezett Reese, kiegyenlített és kiharcolta a hosszabbítást.

Németh ekkor már a kispadról figyelte a meccset, bő negyedórával korábban lecserélték.

A ráadásban, a 102. minutumban aztán újra a Hamburg került előnybe, de a Hertha megint a legvégén, a 120. percben egalizált, ezúttal Kenny révén.

A 3–3-as döntetlen azt jelentette, hogy jöhetett a tizenegyespárbaj, amiben végül a berliniek bizonyultak jobbannak. A hazaiaktól mind az öt rúgó betalált, a vendégektől viszont a negyedik hibázott, így 5–3 lett a vége.

A Hertha jutott tehát a negyeddöntőbe, ahová a Leverkusen, a Stuttgart, a Kaiserslautern, a Düsseldorf, a St. Pauli, a Mönchengladbach és a korábban a Bayern Münchent, ezúttal pedig az Eintracht Frankfurtot búcsúztató Saarbrücken is bekerült.