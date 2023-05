Dráma: már a feljutást ünnepelték, de ismét hoppon maradtak a hamburgiak

A 99. percben esett góllal bukta el az egyenes ági feljutást a Hamburg, amelyre így vár a Stuttgart elleni osztályozó.

Tovább él a hamburgi átok...? A feljutást az utóbbi években többször is az utolsó pillanatban elbukó HSV ezúttal egy 99. percben esett gól miatt maradt hoppon. Igaz, a magyar válogatott Németh Andrást is foglalkoztató kikötővárosiak a Stuttgart elleni osztályozón keresztül még elérhetik az élvonalat.

A Hamburger SV a Bundesliga alapítói közül utolsóként, 2018-ban szállt alá a másodosztályba. Az északnémet kikötőváros csapata az elmúlt években többször is ott volt a feljutás kapujában, de egyszer sem tudta átlépni azt a bizonyos küszöböt.

A HSV ebben az idényben is sokáig feljutó helyen állt, de az utolsó fordulónak úgy vágott neki, hogy az egyenes ági szintlépéshez arra is szüksége volt, hogy a rivális Heidenheim ne nyerjen. A Sportal beszámolója szerint a magyar válogatott Németh Andrást is foglalkoztató, de a bajnokság hajrájában sérülés miatt nélkülöző hamburgiak Jean-Luc Dompé góljával hamar előnybe kerültek a sereghajtó Sandhausen otthonában, és az egygólos vezetést sikerült is megőrizniük a meccs végéig.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Regensburgban történtek miatt sem kell aggódni a hamburgiaknak: még a rendes játékrész legvégén is vezettek a hazaiak, csakhogy a 93. percben egy büntetővel egyenlített, majd a 99. percben a győztes gólt is megszerezte a Heidenheim – a hamburgi szurkolók ekkor már a pályán ünnepelték a feljutást, de mint kiderült, ez korai volt...

A drámai körülmények között kiharcolt 3–2-es győzelem pedig azt jelenti, hogy a Heidenheim története első Bundesliga-szereplését ünnepelheti, míg a Hamburgnak osztályozót kell játszani a Stuttgart ellen.