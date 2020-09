Dráma Brightonban: öt hazai kapufa, 100. percben lőtt győztes gól

Az egész meccsen remekül játszó, öt kapufát lövő Brighton a 95.percben egyenlített. Mindhiába.

Trossard az első félidő 9. percében rögtön kapufát lőtt, majd a 21.-ben ismét, hogy aztán kilenc percel később csapattársa Adam Webstrer fejelt a lécre egy beadást. A 40. percig bírta a United, Bruno Fernandes szabálytalankodott, a jogos büntetőt pedig Neal Maupay lőtte be.

Nem sokáig örülhettek a hazaiak, még a félidő lefújása előtt egy szabadrúgást követően, Maguire rásegítésével Lewis Dunk lőtt a saját kapujába, így 1-1-es döntetlennel vonultak a felek az öltözőbe.

A második játékrész pedig talán a naptári év egyik legfordulatosabb és legigazságtalanabb 45 percét hozta Premier League-ben, amelyben annyi szerencsétlenség érte a Brightont, amennyi talán egy szezonra is elegendő lenne, nemhogy egy félidőre.

A 47.percben hiába fújt büntetőt a bíró, a videózás után visszavonta ítéletet. Tíz perccel később Rashford gyönyörű gólt lőtt, miután elfektette a fél védelmet, ezzel már a vendégeknél volt az előny.

