Dortmundban játsszák le a Midtjylland - Liverpoolt

A koronavírus-korlátozások miatt a nem akar pályára lépni Dániában a Midtjylland ellen, ezért Dortmundban, a Signal Iduna Parkban kerül megrendezésre a két fél közötti, december 9-ei BL-mérkőzés a hatodik játéknapon.

Ezt Anke Widow, Dortmund város sajtószóvívő-asszonya tette közzé.

Ahogy a BVB meccseire, úgy várhatóan a Midtjylland - Liverpoolra sem mehetnek be szurkolók, de ez a korlátozás a sajtószóvívő szerint még változhat.

A Liverpool azért keresett új helyszínt, mert Jürgen Klopp csapatának 14 napos karanténba kellene vonulnia a dán meccs után, ez idő alatt pedig három bajnoki mérkőzés várna a Vörösökre - ezen mérkőzések elhalasztása kizárt, ugyanis így is nagyon sűrű a csapatok meccsnaptárja.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world