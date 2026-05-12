Joane Gadou hétfőn már át is esett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és hamarosan hivatalosan is aláír az RB Salzburgtól - tudta meg a Bild.

A 19 éves belső védő érkezésében azonban akadt egy csavar: arról szintén beszámolt a Bild, hogy a Salzburg az utolsó pillanatban még emelni szeretett volna azon a 20 millió eurós átigazolási díjon, amelyről megállapodott a két klub. Az osztrák együttes ehelyett 25 millió eurót kért a francia játékosért, illetve további négy- vagy hatmillió eurós bónuszt is belevett volna az egyezségbe.

Ugyanakkor Book és a sportért felelős ügyvezető, Lars Ricken elutasította az ajánlatot, és végül 19,5 millió eurós vételárban, valamint maximum 4,5 millió eurós bónuszban állapodott meg a két csapat.

Gadout állítólag még a korábbi sportigazgató, Sebastian Kehl kezdte el figyelni tavaly tavasszal, ám az átigazolást már utódja véglegesítette. A klubváltást csak tovább erősíti, hogy a PSG-nevelés egy Instagram-bejegyzésben elbúcsúzott a Salzburgtól.

Ahogyan azt a GOAL is megírta, márciusban Book váltotta a klub sportigazgató székében Kehlt, miután nem voltak megelégedve a munkájával a sárga-feketék.

