Dordmund: Haaland 200 millió euróért elvihető

A német csapat hatalmas árcédulát ragasztott legjobbjára.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Erling Haaland már hosszú ideje több csapat átigazolási listáján is rajta van, vinné a Chelsea, a Manchester City, a Manchester United, valamint a Real Madrid is. A Borussia Dortmund pedig úgy látta jónak, ha elijeszti a norvég kérőit, hiszen tekintélyes lelépési összeget határozott meg. Ha valaki idén nyáron elakarja mozdítani a támadót Dortmundból, akkor mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, hiszen a németek 200 millió euró alatt nem engedik el legjobbjukat – írja az AS.

A Real Madrid első számú célpontja ezen a nyáron egyértelműen Mbappé, azonban ha nem sikerül az üzlet, akkor a Blancók lehet lépéseket fognak tenni Haaland megszerzése érdekében, hiszen mindenképp szeretnének igazolni egy csatárt. A Dailymail információi szerint a Királyiaknak nincs Mbappéra és Haalandra is pénze, csak az egyiküket tudják elvinni a spanyol fővárosba.

A Manchester United az idény végén meghosszabbította Cavani lejáró szerződését, így Solskjaerék sem biztos, hogy új csatárt akarnak igazolni majd a nyáron. Sajtóhírek szerint a Vörös Ördögök inkább megvárnák, hogy Haaland 70 millió fontos kivásárlási záradéka jövő nyáron életbe lépjen, hiszen akkor áron alul el tudnák hozni a támadót. Ezzel a hírrel összhangban van, hogy Cavani szerződését mindössze 1 évvel hosszabbították csak meg.

A Chelsea sem biztos, hogy új csatárt igazol idény nyáron, állítólag Thomas Tuchel adna még egy esélyt Timo Wernernek, hogy megtalálja a góllövőcipőjét, ráadásul Olivier Giroud is új szerződést kapott a londoni kékektől.

A Manchester City lehet Haaland legkomolyabb kérője, hiszen Sergio Agüero 10 év után távozott a klubtól, ezzel komoly űrt hagyva a csatársorban. Guardiola nagy csodájó a norvégnek, azonban bonyolítja a helyzetet, hogy a City Harry Kanért is versenyben van.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Az olasz válogatott Európa-bajnoki sikere 12-szeres pénzt fizet.