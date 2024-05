Döntött a jövőjéről Anglia egyik legkeresettebb edzője, itt folytatja – HIVATALOS!

Kieran McKenna a Manchester United, a Chelsea és a Brigthon érdeklődését is felkeltette.

Bár a hírek szerint a Manchester United, a Chelsea és a Brighton is érdeklődését is felkeltette, Kieran McKenna új, négyéves szerződést írt alá az Ipswichnél.

A 38 esztendős menedzser vezetésével két év alatt két osztályt lépett feljebb és több mint két évtized után tért vissza az élvonalba az Ipswich Town. A gárda a bajnok Leicester City mögött a második, feljutó helyen fejezte be a Championship 2023–2024-es küzdelmeit.

Voltak azonban kérdőjelek azt illetően, hogy Kieran McKenna a következő szezonban is a klubnál marad-e. A Sky Sports értesülése szerint Roberto De Zerbi távozását követően jelölt volt a brightoni kispadra, valamint Maurizio Pochettino megüresedett posztjára a Chelsea-nél, de a Manchester United illetékesei is találkoztak a képviselőivel.

Az Ipswich menedzserének jövője körüli találgatások azonban most véget értek, McKenna ugyanis csütörtökön meghosszabbította Portman Road-i tartózkodását.

„Rendkívül büszke vagyok, hogy új szerződést írhattam alá. Hihetetlen sikereket értünk el együtt az elmúlt két idényben. Izgatott vagyok, hogy lehetőségem és felelősségem van arra, hogy vezessem ezt a fantasztikus klubot 22 év után az első Premier League-szezonjában” – nyilatkozta a szakember.

„A felkészülés és a tervezés az előttünk álló kihívásra azóta tart, hogy május elején kiharcoltuk a feljutást. Még rengeteg munka vár ránk az új szezon kezdete előtt, amely egy rendkívül izgalmas időszak mindenki számára a klubnál” – tette hozzá.

Mark Ashton, a klub vezérigazgatója is elmondta véleményét a szerződéshosszabbításról:

„Örülünk, hogy Kieran továbbra is elkötelezte magát a klubunk mellett. A siker új kihívásokat is teremt, és az elmúlt hetekben komoly találgatások is zajlottak, ám Kieran és én folyamatosan kommunikáltunk egymással, gyakran naponta többször is arról, hogyan tervezzük meg a klub új generációjának első Premier League-idényét. Kieran új szerződésének az aláírása jelentős lökést is jelent a klub számára.”

A 2028-ig szóló új szerződése értelmében a hírek szerint McKenna Anglia egyik legjobban fizetett menedzsere lesz.