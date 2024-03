Döntött a City: nyáron mindenképpen csapatot vált a magyar válogatott csatár

A lehető legtöbbet akarják kihozni Vancsa Zalánból.

Édesapja szerint Vancsa Zalán a szezon végén mindenképpen távozik a belga Lommeltől.

„Arról tájékoztatott bennünket a Lommelt is működtető City Football Group vezetése, hogy Zalán mindenképpen távozni fog a nyáron Belgiumból, akkor is, ha feljut a csapat, akkor is, ha nem. Hogy hogyan tovább, arról van több verzió is. Egyrészt a City Football Group magában foglal 14 klubcsapatot, ebből kettő-három az, amelyik nagyon erősen esélyes arra, hogy Zalán ott folytassa, de házon kívül is vannak lehetőségek és ajánlatok, meglátjuk, hogy hogyan alakul” – nyilatkozta Vancsa Miklós a Sportálnak.

A belga másodosztályú Lommel 19 éves, egyszeres magyar válogatott csatára remek formában futballozik az utóbbi időben: a szezon során – négy gólpassz mellett – már tíz gólnál jár, amiből hatot ebben a naptári évben szerzett, teljesítményével kiérdemelte a meghívót is Marco Rossi szövetségi kapitány márciusi keretébe.

Vancsa Miklós januárban az M1-nek azt erősítette meg, hogy a Girona és a Sparta Rotterdam is érdeklődik fia iránt, a spanyol és a holland klub is a City Football Group kötelékébe tartozik, amely egyébként a Manchester Cityt is működteti.

A Lommel jelenleg a harmadik helyen áll a belga másodosztályban, ahonnan az első kettő jut fel az élvonalba.

Vancsa Miklós úgy fogalmazott, ők egyáltalán nem lennének csalódottak, ha feljutás esetén Zalán maradna a Lommelben, azonban úgy látják, hogy a holdingnak mások az elképzelései.

„Úgy veszem észre, hogy a tehetségszintjét a City Football Group magasabbra értékeli, mint hogy a feljutás esetén vélhetően a bennmaradásért küzdő Lommelben játsszon. Azt gondolom, ők most ebből többet akarnak kihozni” – tette hozzá.