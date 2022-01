Donny van de Beek és Saul Niguez is a Premier League legnagyobb kispadosai között

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Mivel elérkeztünk a 2021–2022-es Premier League-szezon feléhez, és a klubok jelenleg „téli szünetet” élveznek, visszatekinthetünk az elmúlt hat hónapra, köztük a legtöbb időt kispadon töltő játékosokra is.

Természetesen több játékosnak is sikerült nagyobbat alkotni az eddigi mérkőzések során, sokaknak azonban meg kellett elégedniük azzal, hogy a pálya szélén türelmesen várják az alkalmat, hogy pályára léphessenek és ők is bizonyíthassanak.

A hat nagy klub – az Arsenal, a Chelsea, a Liverpool, a Manchester City, a Manchester United és a Tottenham Hotspur – játékosai között is voltak olyanok, akik ebben a szezonban küzdöttek azért, hogy folyamatos játéklehetőséghez juthassanak és megállják helyüket az élvonalban.

AZ ESPN összegyűjtötte azon játékosokat, akik bár szinte mindig bekerültek a keretbe a meccsnapokon, az idejük nagy részét mégis a padon töltötték. A Transfermarkt adatait felhasználva rangsorolták a hat klub játékosait aszerint, hogy hány Premier League mérkőzésen szerepeltek eddig, ebből pedig kiemelték az első ötöt, akik a legtöbbször szerepeltek a keretben, azonban nem léptek pályára. Az eredmény pedig azt mutatja, hogy minden klubban van legalább egy nagynevű kispados, aki valamilyen okból nem tudott tartósan jó teljesítményt felmutatni ebben a szezonban.

Arsenal

A legnagyobb kispados: Nicolas Pepe

Az Arsenal rekordszerződésének megvoltak az ígéretes pillanatai (az Arsenal-nál a szezon legjobb játékosa szavazáson második lett), de ebben a szezonban nem sikerült igazolnia, hogy megérte a tetemes átigazolási díját. A szélső mindössze ötször lépett pályára kezdőként és összesen is csak kilenc alkalommal lépett pályára annak ellenére, hogy Mikel Arteta eddig két meccs kivételével mindig nevezte a bő keretbe. A 72 millió fontot érő játékos mindössze egyetlen gólpasszt adott a bajnokságban ebben az idényben, és még nem talált a kapuba 500 játékperc után sem.

További legtöbbet padozó játékosok: Nuno Tavares, Gabriel Martinelli, Rob Holding, Ainsley Maitland-Niles

Chelsea

A legnagyobb kispados: Saul Niguez

Mondhatjuk, hogy a Chelsea „padozási” aránya összességében meglehetősen jó, hiszen a legtöbb játékos megfelelő mennyiségű lehetőséget kap Thomas Tuchel csapatrotációs rendszere alatt. Egy játékosnak azonban nem sikerült kivívnia az edző bizalmát ebben a szezonban. Saul meglepetésszerű kölcsönvétele már nem tűnik logikusnak annak fényében, hogy az Atlético Madrid játékosa továbbra is legtöbbször tétlenül ül a pálya szélén a Stamford Bridge-en.

További legtöbbet padozó játékosok: Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi, Kai Havertz, Ross Barkley

Liverpool

A legnagyobb kispados: Ibrahima Konate

Továbbra is várni kell arra, hogy a Liverpool 36 millió fontot érő nyári szerződése letegye „kézjegyét” az Anfielden. Konate eddig minden Premier League mérkőzésen bekerült a keretbe, de a meccsek több mint felét a padon töltötte. A franciát ebben az idényben még egyik bajnoki meccsen sem cserélték be, összesen hétszer került be a kezdő 11-be. 22 évesen azonban az idő még mindig az ígéretes középhátvéd oldalán áll, érdekes kiegészítője lehet a Premier League-nek, ha másért nem, már csak a közösségi médiában posztolt anime gifek miatt is.

További legtöbbet padozó játékosok: Konstantinos Tsimikas, Alex Oxlade-Chamberlain, Takumi Minamino, Joe Gomez

Manchester City

A legnagyobb kispados: Fernandinho

A City legidősebb tagjaként és David Silva 2020-as távozása óta a klub kapitányaként Fernandinho továbbra is folyamatosan jelen van Pep Guardiola keretében, de nem olyan módon veszik hasznát, mint korábban. A 36 éves brazil bevetése eddig korlátozott a kilencedik Premier League idényében, de értékes, nagy tapasztalattal rendelkező védőként továbbra is részt vesz az első csapat ügyeiben.

További legtöbbet padozó játékosok: Nathan Ake, Riyad Mahrez, Cole Palmer, John Stones

Manchester United

A legnagyobb kispados: Donny van de Beek

Újabb kedvezőtlen (fél)szezont tudhat magáénak Van de Beek, aki eddig mindössze 70 Premier League percet gyűjtött össze 2021–22-ben. Ez jóval kevesebb, mint a 2020-21-es időszakban összeszedett bajnoki perceinek (511) negyede, ami már önmagában sem volt egy sikeresnek mondható év a holland középpályás számára. Ne felejtsük el, hogy az Ajax egykori sztárját még 2019 októberében Aranylabdára is jelölték, azóta azonban mindössze négy bajnoki mérkőzésen szerepelt a Unitedben.

További legtöbbet padozó játékosok: Diogo Dalot, Jesse Lingard, Alex Telles, Juan Mata

Tottenham Hotspur

A legnagyobb kispados: Dele Alli

Miután Jose Mourinho vezetése alatt kikerült a kezdőből, Alli nehezen tudott visszakerülni az első csapatba Spursnél. A 25 éves támadóközéppályás ebben a szezonban egy kivételével az összes Premier League meccs keretében szerepelt, bár valójában csak 145 percet játszott a bajnokságban (három találkozón elosztva), amióta Antonio Conte átvette a vezetést 2021 novemberében.

További legtöbbet padozó játékosok: Ben Davies, Japhet Tanganga, Matt Doherty, Harry Winks

