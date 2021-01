Doll: Kiváló munkát végeztem Budapesten - nyitott vagyok a külföldre is

Thomas Doll a német Sport1-nek adott nyilatkozatában elsősorban a gyenge formában lévő BVB körül kialakult helyzetről beszélt - az interjú végén saját magáról és a terveiről is beszámolt.

A Ferencvárost 2013 és 2018 között vezető német edző elmondása szerint van egy pár ajánlata külföldről, illetve "Budapesten is kiváló munkát" végzett, az ezt követő hannoveri állomását viszont "megspórolhatta volna" magának, ugyanis sikertelen időszakot élt át Huszti Szabolcs egykori együttesénél. A félresiklott próbálkozásától függetlenül szívesen folytatná a munkát a hazájában: "Szívesen dolgoznék Németországban, nagyszerű dolog lenne. Akár a másodosztályban is." - mondta el terveiről. Ezt egy későbbi kérdés során egészítette ki.

"Továbbra is nyitott vagyok a külföldre is, de a pandémia alatt egyszerűen nem lett volna helyes kockázatos területre menni. 2020-ban nyugodtan akartam kezelni ezt a kérdést."

Dollt Törökországból is megkeresték, de nem vállalta a feladatot - sajnálja azt is, hogy a korona miatt nem mehetett hospitálni különböző csapatokhoz, hogy továbbképezze magát, lett volna hozzá kedve. "Fiatalnak és szívósnak érzem magam. És hiányzik a mindennapi labdarúgás is." - zárta mondandóját.

Az egykori, jelenleg 54 éves klasszis a edzőjeként kétszer nyerte meg a bajnokságot, háromszor a kupát, egy-egy alkalommal pedig ő lett a ligakupa és a szuperkupa győztes csapat trénere is.

