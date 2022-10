Dohányzott a kispadon, kitették a keretből a fenegyereket

Határozatlan időre kikerült a keretből a korábbi klasszis középpályás.

A Sportal hívta fel rá a figyelmet, hogy a belga bajnokságban szereplő Royal Antwerp csapata kitette a keretéből Radja Nainggolant, mert a rutinos középpályás dohányzott a kispadon a legutóbbi mérkőzés alatt.

A 34 éves játékosra eddig minden meccsen számított Mark van Bommel vezetőedző, azonban a Standard Liege elleni bajnoki előtt olyan felvételek kerültek elő, hogy Nainggolan egy e-cigivel hangolt a mérkőzésre a kispadon.

Van Bommel a meccs utáni sajtótájékoztatón még nem reagált a történetre, mondván, még meg kell nézni a felvételeket, mielőtt döntést hoznának, ám mostanra megszületett a határozat.

A klub hivatalos közleményben jelentette be, hogy a 30-szoros válogatott futballistát bizonytalan időre száműzik az első csapat keretéből, és a továbbiakban az RFC Antwerp és a játékos sem nyilatkozik a történtekről.

A korábban a Romát és az Intert is erősítő középpályásnak azelőtt is voltak már fegyelmi ügyei, például egy ittas vezetés miatt a jogosítványát is elvették.

