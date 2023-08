Döbbenet: késsel fenyegették meg a később eltűnt futballistát

Az édesapja elmondása szerint a svéd-iraki labdarúgó visszamondott egy szerződést, és ezzel a fejére zúdította a bajt...

Korábban visszamondott egy szerződést, emiatt késsel fenyegették meg Abdullah Talal Hameedet, akit eltűnés miatt köröz a rendőrség. A Budapesten eltűnt svéd-iraki labdarúgó édesapja arról is beszámolt, hogy a történtek után ismeretlenek ötvenezer eurót követeltek a fiától.

A hét elején számoltunk be arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága eltűnés miatt körözi a svéd és iraki állampolgársággal is rendelkező, korábban Zalaegerszegen is játszó, nemrég a horvát HNK Goricához szerződő Abdullah Talal Hameedet. Mint megírtuk, a rendőrök szerdán megtalálták a 27 éves férfi autóját.

Abdullah Talal Hameed édesapja most újabb részletekről számolt a játékos eltűnésével kapcsolatban a svéd Aftonbladetnek.

„A fiam ijedt volt, amikor utoljára beszéltünk” – nyilatkozta a szélső édesapja, aki az nso.hu szemléje szerint azt is elmondta, hogy a futballistának a nyáron volt egy ajánlata egy klubtól, ám az utolsó pillanatban visszamondta azt, mert úgy érezte, hogy nem megbízható az ajánlatot tevő csapat.

Ezek után egy szállodában késsel megfenyegették a labdarúgót, majd ismeretlenek ötvenezer eurót követeltek tőle amiatt, hogy visszamondta az említett szerződést.

Talal Hameed Tali elmondta, hogy hétfőn reggel még beszélt a fiával, aki éppen készült elutazni új csapatához, a horvát HNK Goricához, de ezt követően már nem tudta elérni, hiába próbálkozott többször is vele.

Az apa ezért Magyarországra utazott és miután a budapesti lakásában sem találta a fiát, értesítette a rendőrséget, feltételezve, hogy bűncselekmény történt.

Hameed a pályafutása során több svéd csapat mellett Irakban, Ausztriában és Szlovéniában is játszott, Magyarországon pedig az alsóbb osztályú Inter CDF-nél, az Unione-nál, a Honvédnál, valamint a TFSE-nél, legutóbb pedig a ZTE NB III-as második csapatában megfordult. Éppen most szerződött a szlovén HNK Goricához, amely várta volna őt.