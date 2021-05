Diósgyőr: „Mintha az utcáról szedtünk volna össze néhány embert”

Kiakadt a miskolciak edzője.

A Diógyőr vereséggel búcsúzott az élvonaltól, hiszen az együttes 4–0-ra kapott ki otthon a Fehérvártól. A meccs után Zoran Zekic vezetőedző elég feldúltan értékelt.

„Nehéz teljesítménynek nevezni, amit ma láttunk, nem találok szavakat, amivel leírhatnám, milyen produkciót nyújtottunk. Kialakítottunk néhány helyzetet, ám igazából nem csapatként játszottunk, hanem mintha az utcáról szedtünk volna össze néhány embert. Ezért elnézést kérek mindenkitől. Nehéz volt a heti felkészülés, éreztem, hogy néhány játékos nem volt itt fejben az edzéseken, pedig azt kértem tőlük, mutassanak tiszteletet saját maguk, a klub és a szurkolók felé. Hosszú hónapokat vártunk arra, hogy a szurkolók visszatérhessenek a stadionba, ami sokáig lehetetlen volt. Mára pedig a meccs előtt eldőltek a lényegi kérdések, ami miatt érthető, hogy szomorúak, mi is azok vagyunk. Januárban tisztában voltam vele, hogy nagyon rossz helyzetben veszem át a csapatot, és szinte felkészülés nélkül vágtunk neki a bajnokságnak. A tavaszi tabellán jól állunk, azonban olyan ütemben kellett volna pontot gyűjteni, ahogy az FTC és a PAFC tette. Nem sikerült elég pontot szerezni, és sajnos ez a lényeg. Furcsa időszakot tudhatok a hátam mögött, a munkám elvitte az időm nagy részét, és a pandémia miatt csak akkor láttam valamit a városból, amikor néha sétálni indultam. De azt az itt töltött fél év alatt is leszűrtem, hogy a DVTK nagy klub, megérdemli, hogy az élvonalban szerepeljen, és ott is a nemzetközi kupaszereplésért küzdjön, ne a kiesés ellen. Nagy fába vágtam a fejszém télen, nagy kockázatot vállaltam a saját karrierem szempontjából is. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült elérni a kitűzött célt!” – áll a dvtk.hu oldalon.

A miksolci együttes 11 év után esett ki az élvonalból, ráadásul a csapatot teljesen át kell alakítani, hiszen az NB II-ben nem szerepelhetnek külföldi játékosok. A vezetőedző jövőre is kérdéses, a hírek szerint a klub irányítói már tárgyalnak Csizmadia Csabával, aki az NB I-be juttatta korábban a Budafokot.

Közben a szurkolók is tüntettek a stadion előtt és gyertyagyújtással köszöntek el az élvonaltól.

