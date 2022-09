Diego Simeone is megerősítette: nem fogja a kezdőbe nevezni Antoine Griezmannt

Nem engedi az Atlético Madrid vezetősége, hogy kezdőbe nevezze Antoine Griezzmant Diego Simeone - erősítette meg a hírt a vezetőedző.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Diego Simeone is megerősítette, nem fog kezdőként pályára lépni a "matracosoknál" Antoine Griezzman, miután a klubnak 40 millió eurót kéne fizetnie a Barcelonának, ha elegendő percet töltene a pályán. A francia ennek ellenére nincs rossz formában, hiszen már két gólt jegyzett is a bajnokságban úgy, hogy rendre csak a 60. perc után áll be csereként.

A Barcelona és az Atlético Madrid között megkötött kölcsönszerződés értelmében amennyiben Antoine Griezzman 14 mérkőzésen több mint 45 percet játszik ebben az idényben a fővárosiaknál, akkor 40 millió eurót kell fizetniük a játékosért. Ezért cserébe a katalánok további két évvel meghosszabbítják a kölcsönt.

A jelenlegi helyzet mindenképpen nyomást helyez a két klubra és a játékosra is, hogy megoldást találjanak erre a problémára a nyár folyamán.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Real Sociedad-Atlético Madrid bajnokin a hazaiak győzelme 3.00, a döntetlen 3.20, a vendégsiker 2.60-szoros szorzóval fogadható. (x)