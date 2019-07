Dibusz: Nagy fegyvertény legyőzni ezt a csapatot, bármilyen különbséggel

A Ferencváros kapusa mellett a csapatkapitány, Lovrencsics Gergő is értékelt.

Mint ismert, a Ferencváros 2-1-re megverte a bolgár Ludogorets Razgard együttesét a első fordulójának odavágóján.

A vezetést a mérkőzés elején Tokmac Nguen szerezte meg a hazaiaknak, ám a félidőre már 1-1-es döntetlennel mentek a csapatok. A második játékrész derekán azonban Tokmac passzából Zubkov megszerezte a győztes gólt.

A találkozót követően szólaltatták meg a Fradi csapatkapitányát, Lovrencsics Gergőt.

- Nagyon nehéz visszavágó lesz, mert a támadószekcióban gyors játékosaik vannak. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből. Nagyon kemény kilencven perc elé nézünk, de nagy esélyünk van a továbbjutásra. Tavaly az jellemzett minket, hogy az utolsó pillanatig küzdöttünk, és az új játékosok is átvették ezt a mentalitást, és megtapasztalhatták, hogy milyen a Groupama Arénában játszani - idézi a játékost az ulloi129.hu .

A gólpasszt jegyző jobbhátvéd mellett a néhány bravúrt bemutató Dibusz Dénes is válaszolt az újságírói kérdésekre.

A cikk lejjebb folytatódik

- Veszélyes az eredmény, de nagy fegyvertény legyőzni ezt a csapatot, bármilyen különbséggel. Örüljünk, hogy nyertünk. Most van egy hetünk tisztességesen felkészülni. Kulcskérdés lesz a védekezés, biztosan nagy hangsúlyt fogunk rá fektetni az elkövetkezendő napokban. Ha rendben lesz a védekezés, meglesz a továbbjutás. A lehetséges legerősebb ellenfelet kaptuk, de mi is minőségi csapat vagyunk, ezt ma is bizonyítottuk. Erre kicsit rá kell tenni a visszavágón is, és meglesz a továbbjutás.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!