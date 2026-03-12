Dibusz Dénes nem került be a Ferencváros Európa-liga-keretébe a Braga ellen

Marad a jól bevált páros a kapuban
A 35 esztendős, 47-szeres válogatott hálóőr hosszú kihagyás után március elején, a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-negyeddöntőben tért vissza a pályára, majd a Nyíregyháza elleni bajnokin is ő állt a kapuban. Úgy tűnt, a rutinos kapus visszanyerte helyét a kezdőben, azonban a nemzetközi porondon más a helyzet.
Az UEFA honlapján közzétett hivatalos adatok szerint a Ferencváros nem élt a csere lehetőségével. A benevezett kapusok listáján továbbra is Varga Ádám és Gróf Dávid szerepel – tartalékként pedig Tóth Zalán és Radnóti Dániel –, ami azt jelenti, hogy csütörtök este minden bizonnyal újra az a Gróf Dávid kap bizalmat, aki Dibusz sérülése óta az együttes legutóbbi öt El-összecsapásán kiválóan teljesített.
„A csapatkapitányi karszalag szólhat mellettem”
A döntés azért is kavart port, mert Dibusz korábban optimistán nyilatkozott a kapuskérdésről és saját státuszáról:
"Változott a Fradi kapusrangsora? Dibusz szerint a 12 év és a csapatkapitányi karszalag szólhat mellette" – fogalmazott a kapus a visszatérése kapcsán.
Robbie Keane vezetőedző azonban úgy döntött, nem bontja meg a menetelés során kialakult egységet.
Ünnepi mez a hősök tiszteletére
A Ferencváros nemcsak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem megjelenésével is tiszteleg a nemzeti ünnep előtt. Mint arról korábban beszámoltunk, a csapat különleges, limitált kiadású mezben lép pályára a Braga ellen, így emlékezve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
Érdekli a jövő Fradija?
A kapuskérdés mellett a támadósorban is zajlik az élet az Üllői úton. Ne hagyja ki exkluzív beszélgetésünket a zöld-fehérek és a magyar válogatott egyik legnagyobb reménységével!
👉 Gruber Zsombor: „A gól az, ami mindent eldönt” – Olvassa el nagyinterjúnkat a Ferencváros tehetségével!
