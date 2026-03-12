Goal.com
Live
Dibusz Dénes FerencvárosMTI/Bodnár Boglárka

Dibusz Dénes nem került be a Ferencváros Európa-liga-keretébe a Braga ellen

A Ferencváros csütörtök este megkezdi szereplését az Európa-liga nyolcaddöntőjében az SC Braga ellen. Bár a szurkolók bíztak a csapatkapitány visszatérésében, az UEFA hivatalos névsora alapján biztossá vált: Dibusz Dénes nem tagja a zöld-fehérek nemzetközi keretének.

Marad a jól bevált páros a kapuban

A 35 esztendős, 47-szeres válogatott hálóőr hosszú kihagyás után március elején, a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-negyeddöntőben tért vissza a pályára, majd a Nyíregyháza elleni bajnokin is ő állt a kapuban. Úgy tűnt, a rutinos kapus visszanyerte helyét a kezdőben, azonban a nemzetközi porondon más a helyzet.

Az UEFA honlapján közzétett hivatalos adatok szerint a Ferencváros nem élt a csere lehetőségével. A benevezett kapusok listáján továbbra is Varga Ádám és Gróf Dávid szerepel – tartalékként pedig Tóth Zalán és Radnóti Dániel –, ami azt jelenti, hogy csütörtök este minden bizonnyal újra az a Gróf Dávid kap bizalmat, aki Dibusz sérülése óta az együttes legutóbbi öt El-összecsapásán kiválóan teljesített.

„A csapatkapitányi karszalag szólhat mellettem”

A döntés azért is kavart port, mert Dibusz korábban optimistán nyilatkozott a kapuskérdésről és saját státuszáról:

"Változott a Fradi kapusrangsora? Dibusz szerint a 12 év és a csapatkapitányi karszalag szólhat mellette" – fogalmazott a kapus a visszatérése kapcsán.

Robbie Keane vezetőedző azonban úgy döntött, nem bontja meg a menetelés során kialakult egységet.

Európa Liga
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Braga crest
Braga
BRA

Ünnepi mez a hősök tiszteletére

A Ferencváros nemcsak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem megjelenésével is tiszteleg a nemzeti ünnep előtt. Mint arról korábban beszámoltunk, a csapat különleges, limitált kiadású mezben lép pályára a Braga ellen, így emlékezve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire.

Érdekli a jövő Fradija?

A kapuskérdés mellett a támadósorban is zajlik az élet az Üllői úton. Ne hagyja ki exkluzív beszélgetésünket a zöld-fehérek és a magyar válogatott egyik legnagyobb reménységével!

👉 Gruber Zsombor: „A gól az, ami mindent eldönt” – Olvassa el nagyinterjúnkat a Ferencváros tehetségével!

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0