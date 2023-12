Dibusz Dénes: eddig jól sikerült a „kármentés”, de a Klaksvík elleni BL-kudarc fájó pontja az idei évnek

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Dibusz Dénes, a Ferencváros csapatkapitánya arról beszélt a zöld-fehérek honlapjának adott ünnepi interjúban, hogy ugyan lehet sikeresnek nevezni az elmúlt időszakot, ő mégsem volt felhőtlenül elégedett a 2023-as évvel. Ennek legfőbb oka pedig a feröeri Klaksvík elleni Bajnokok Ligája-selejtezős kudarc.

A 33 esztendős kapus közel egy évtizede szolgálja a Ferencvárost, amelynek színeiben eddig hat magyar bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyert, valamint a nemzetközi sikerekből is fontos szerepet vállalt. Szóval, látott már ezt-azt a zöld-fehéreknél...

„Ha azt nézzük, hogy tényleg sok mindent elértünk, és megvolt a bajnoki cím, valamint a Konferencia Liga folytatásában is ott leszünk tavasszal, akkor lehet sikeresnek ítélni ezt az évet, de azért már tavasszal érződött az, hogy nem az igazi a játék, nem voltunk annyira eredményesek, mint a szezon korábbi részében. Sajnos ez a júliusi Bajnokok Ligája-selejtezőn csúcsosodott ki, ahol a Klaksvíktól, hazai pályán vereséget szenvedtünk. Ez azért nagyon érdekes, mert az volt az egyetlen elveszített nemzetközi találkozónk az évben. Az egyértelműen fájó pontja a 2023-as esztendőnek.

De azt gondolom, hogy itt a Konferencia-liga-csoportba bejutással, illetve az onnan való továbbjutással talán tudtunk ezen picit kozmetikázni. Ahogy többször is elmondtam, a BL-kiesés után kutya kötelességünk volt, hogy amit lehet, azt hozzuk ki az idei nemzetközi szereplésből. Meglátjuk, hogy mit tartogat még számunkra ez a szezon, de azt gondolom, hogy a „kármentés” eddig jól sikerült.

A bajnokságban az utóbbi hetekben voltak problémáink, úgyhogy nem lehetünk elégedettek összességében, de szerencsére ott még van bőven lehetőség javítani. Remélhetőleg egy jó téli felkészülés után tudunk majd egy olyan sorozatot produkálni a tavasszal, aminek az lesz a vége, ami az elmúlt szezonokban volt, vagyis sikerül újra megvédeni a címünket.”

„Amióta itt vagyok, ilyen nem is történt”

A 34-szeres magyar válogatott hálóőr szerint azon van a csapat, hogy 2024-ben már ne legyenek kisiklások.

„Gyakorlatilag amióta itt vagyok, ilyen nem is történt, hogy hasonló rövid időn belül ennyi váltás lett volna. A BL-selejtezős vereség után Sztanyiszlav Csercseszovtól elköszönt a vezetőség, a helyét Máté Csaba vette át. Ő azt gondolom, nagyon jó munkát végzett, talán várakozásokon felül is szerepelt a csapattal. Nem is csak az eredményessége miatt mondom ezt, a szerzett gólok, a közönségszórakoztató játék is megvolt nála.

Viszont nyilván, ahogy már sokszor elmondták a vezetők, ők más irányban gondolkodtak hosszú távon, ennek eredményeképpen szeptember elején jött Dejan Sztankovics, akinek érkezésére nagyon jól reagált a csapat. Érezhető volt, hogy mindenki bizonyítani szeretne neki, egy újabb energialöketet adott a személye a csapatnak.

Sokáig nagyon jól is néztek ki az eredmények, többnyire jó volt a játék is, aztán az ősz második felére több nyögvenyelős mérkőzés lett, és nehezebben jöttek az eredmények, több olyan vereséget szenvedtünk, ami azt gondolom, hogy nehezen magyarázható. Igyekszünk ezekből levonni a következtetéseket, és úgy nekimenni a tavaszi szezonnak, hogy ilyen kisiklások már ne legyenek benne.

Dejan Sztankovicshoz fűződik az, hogy veretlenül zártuk a Konferencia-liga csoportkörét, ez azt gondolom, hogy ilyen ellenfelek ellen ez nagy fegyvertény. Büszke lehet ő is a saját, illetve a csapat teljesítményére is.”

„Nagyon fárasztó egy év volt, de nincs mese, bírni kell”

Dibusz Dénes elismerte, hogy az év végére elfáradt, hiszen majdnem 60 tétmeccset játszott az FTC az elmúlt 12 hónapban. És neki még ott voltak a válogatottbeli kötelezettségek is.

„Ilyenkor már persze érződik a sok-sok mérkőzés meg edzés, gyakorlatilag három-négy naponta meccs volt egész évben, szóval nagyon fárasztó egy év volt, de nincs mese, bírni kell, ez a kötelesség, ez a munka. Minden mérkőzésre igyekszem rendelkezésre állni a legjobb állapotban. Amit tudok, megteszek ezért a pályán kívül, és bízom benne, hogy ez jó teljesítménnyel tud párosulni.”

A hálóőr végezetül üzent a szurkolóknak is:

„Először is szeretném megköszönni azt, hogy az egész 2023-as esztendőben mellettünk álltak, és támogattak minket. Azt gondolom, ismét volt jónéhány olyan élményben részünk, ami örökké emlékezetes marad. Bízom benne, hogy mindenkinek szeretetben és meghitt környezetben fog telni a karácsonyi ünnepe. Minimum ilyen, de inkább még sikeresebb, egészségben, győzelmekben gazdag 2024-es esztendőt kívánok mindenkinek!”

A Ferencváros 17 forduló elteltével 33 ponttal az OTP Bank Liga második helyén áll, a címvédőt egy egységgel előzi meg a Paks.

A zöld-fehérek a nemzetközi színtéren is talpon vannak, a Konferencia-liga tavaszi folytatásában a görög Olimpiakosszal mérik össze erejüket. A párharc első mérkőzését február 15-én rendezik meg Görögországban, a visszavágót pedig egy héttel később, február 22-én Budapesten, a Groupama Arénában.