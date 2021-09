Dibusz: "A mai teljesítményünk nagyon rendben volt"

Vécsei nem hitte, hogy elveszik a gólját.

A Leverkusen ellen 2-1-re elveszített mérkőzést követőena Ferencváros vezetőedzője, Peter Stöger, valamint Dibusz Dénes és Vécsei Bálint értékelte a találkozót az M4 Sport kameráinak.

"Büszke vagyok a csapat teljesítményére, mert tudtuk, hogyan kell védekeznünk, és túlságosan sok gólszerzési lehetőséget nem is adtunk a Leverkusennek" - értékelt Peter Stöger. A Ferencváros trénere hozzátette, amikor birtokolták a labdát, akkor tanítványai igyekeztek játszani, és több helyzetet is ki tudtak alakítani.

"Összességében túl sok negatívumot nem találhatunk ebben a mérkőzésben, ugyanakkor a végeredmény számunkra valóban csalódást keltő" - mondta Stöger.

Dibusz Dénes a két kapott gól ellenére bravúrokat is bemutatott.

„Az egyértelműen nagyon pozitív, hogy végig felvettük a versenyt a Leverkusennel, az elején meg is tudtuk őket lepni. Többször is volt lehetőségünk mögéjük kerülni, voltak lövéseink, megszereztük a vezetést, igazából tényleg úgy alakult a mérkőzés eleje, ahogy terveztük. Nyilván számunkra ez egy nagyon ideális helyzet volt, hogy az elején meg tudtuk szerezni a vezetést, hiszen tudtuk azt, hogy azért a jóval esélyesebb hazai csapat biztosan nyomás alá szeretne helyezni minket, ez utána így is történt, és főként a védekezésre kellett koncentrálnunk. Sajnos az első félidőben sikerült egyenlíteniük, egy picit óvatlan és naiv letámadási kísérletünket nagyon szépen átjátszották és lejátszották a végéig. Ettől függetlenül próbáltuk a második félidőt is úgy kezdeni, ahogy az elsőt, ameddig erővel bírtuk és ameddig nem fogytuk el egy picit, addig méltó ellenfelei voltunk a hazai csapatnak. Sajnáljuk, hogy nem sikerült pontot szerezni, mert a mai teljesítményünk nagyon rendben volt, és akár benne lehetett volna a pontszerzés is. A mai mérkőzés egy igazi csapatmunka volt. Mindenki beletette a munkát, nem tehetünk szemrehányást egymásnak. Jó mérkőzést játszottunk egy nagyon jó és minőségi csapat ellen. Mostmár a hétvégi kupamérkőzés lesz majd fókuszban, aztán a Vidi elleni találkozó, de az Európa-liga adja meg az ősz sava-borsát, és a következő hazai mérkőzésen már szeretnénk pontot, pontokat szerezni" - nyilatkozta a magyar válogatott hálóőr az M4 Sportnak.

Vécsei Bálint a 39. percben ismét megszerezte a vezetést a Ferencvárosnak, ám a játékvezető kezezés miatt annulálta a találatot.

"Amit mondtam meccs előtt, hogy meg szeretnék lepni őket, az meg is történt, hiszen mi rúgtuk az első gólt. Sajnos voltak olyan hibák, amiket nem tudtunk korrigálni, pedig csapat szinten is addig nagyon kompaktak voltunk. Egy-két elcsúszásunk volt, és ők megbüntették ezeket a helyzeteket. Sajnos elvették azt a gólt, amit szereztem. Azt hittem, nem veszik el, hiszen a testem előtt volt a kezem, de a játékvezető azt mondta, hogy ez egy új szabály, hogy akármilyen formában kézhez ér a labda, akkor nem adják meg a gólt. Vegyes érzéseim vannak. Volt egy kisebb sérülésem, amire a meccs elején kicsit rá is sérültem, de bírtam, ameddig bírtam. Szomorúak vagyunk, hogy nem tudtunk elvinni egy pontot.” - mondta a középpályás.

