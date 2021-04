Di Maria: fantasztikus lenne Messivel együtt játszani a PSG-ben

Lionel Messi esetleg PSG-hez való igazolása még mai napig téma a sajtóban, annak ellenére, hogy a Barcelona remek bajnoki formája, illetve Laporta megválasztásával jelentősen megnőtt arra az esély, hogy argentin zseni a katalán fővárosban maradjon. Most Angel di Maria nyilatkozott arról, hogy mennyire boldoggá tenné, ha egy csapatban futballozhatna Messivel - és nem a válogatottra gondolt.

"Messi, olyan futballista, mintha nem is erről a bolygoról származna. Csodálatos lenne, ha klubszinten is a csapattársa lehetnék. De a Barcelona játékosa, szerződése van és ezt tiszteletben tartom. Sokat beszélünk és mindig azt mondtam neki, hogy a legfontosabb dolog az életben a családja. Ennél többet nem igazán lehetne mondani a helyzetéről"- mondta DI Maria utalva arra ,hogy Messi már tavaly nyáron is a családjára hivatkozva döntött úgy, hogy marad Barcelonában.

A PSG argentinjának kiállása annak tekintetében is furcsa, hogy az ESPN korábban már beszámolt arról, hogy Messit kifejezetten zavarja, hogy a francia klub játékosai illetve stábtagjai, többször is nyilvánosság előtt beszéltek arról, hogy mennyire szeretnék, ha hozzájuk igazolna. A Manchester City pont ezért választotta a "csöndesebb" stratégiát és úgy döntöttek, hogy a háttérben szervezkednek.

