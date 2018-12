Deschamps elárulta, miért mellőzi a Manchester City klasszisát

A megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk.

Didier Deschamps tagadja, hogy személyes okok miatt nem kap szerepet a francia válogatottban Aymeric Laporte, a Manchester City védője.

A francia válogatott szövetségi kapitánya annak ellenére mellőzi a nemzeti csapatban a 24 éves játékost, hogy a Manchester City-ben kirobbanthatatlan a kezdőből.

Laporte a keretben ugyan már helyet kapott, de még egyszer sem léphetett pályára a francia válogatottban, aminek véleménye szerint személyes okai vannak:

- Persze, hogy nem sportszakmai okból maradok ki a csapatból, de erről őt kellene megkérdezniük. Nekem nincs vele semmi problémám, de ez úgy tűnik, hogy fordítva már nem igaz. Most világbajnok lehetnék, de ez az edző döntése, aki személyes okokból nem számít rám, nekem viszont ezt tiszteletben kell tartanom - nyilatkozta korábban a City játékosa.

Laporte javaslatára most az üggyel kapcsolatban megkérdezték magát Deschamps-ot is, aki az RMC Sportnak reagált a védő vádjai.

- Nem értem miért mondta Laporte ezeket a dolgokat. Nekem senkivel nincs semmiféle problémám. Csak annyit mondhatok neki, hogy továbbra is teljesítsen magas szinten. Ha azt mondják, hogy be kellene tennem például Rami helyére, akkor álljanak is le. Sajnálom, de nem szerepelhet egyszerre két bal lábas középhátvéd a csapatban. Van sok bal lábas játékosunk ebben a pozícióban, viszont kevés jobb lábasunk - indokolta mag a döntését Deschamps.

A cikk lejjebb folytatódik

Aymeric Laporte 2018 januárjában igazolt az Athletic Bilbaótól a Manchester City-hez, és azóta egyértelműen ő lett Pep Guardiola első számú középhátvédje. A 2018/19-es szezonban minden egyes bajnoki és Bajnokok Ligája mérkőzést végigjátszott a manchesteri csapat színeiben.