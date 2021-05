Depay üzent a Barcelonának? – Más kérői is vannak!

Még mindig nem dőlt el, hol folytatja Memphis Depay, többször szóba hozták a Barcelonával, de mások is érdeklődnek iránta.

Memphis Depay a nyáron szabad ügynökké válik, a Lyonnal lejáró szerződését nem hosszabbítja meg, új kihívásra vágyik. A hollandot már többször összeboronálták a Barcelonával, de még mindig nem dőlt el, hol folytatja pályafutását. Sőt, most a L'Equipe-nek adott interjújában elmondta: nem a Barcelona az egyetlen klub, amely érdeklődik iránta.

Depay-t Ronald Koeman első számú célpontjaként is emlegették, és szóba került már a tél szerződtetése is, akkor azonban nem lett semmi az üzletből. És ez most is kérdéses, tekintve, hogy Koeman széke egyáltalán nem biztos a katalánok élén. A Barcelona ugyan megnyerte a Spanyol Kupát, de ez minden, amit idén fel tudnak mutatni. Sőt, a hétvégén még a dobogóról is lecsúszhatnak, a Barca az Eibar otthonában zárja a szezont – Messi nélkül. Tehát egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a nyártól már nem Koeman irányít. Ez pedig nyilván nem gyorsít a dolgok menetén.

Az is igaz azonban, hogy Depay-t nem sürgeti az idő, most a legfontosabb számára, hogy minél jobban szerepeljen a holland válogatottal az Európa-bajnokságon. „Most az Európa-bajnokságra akarok koncentrálni. A jövőmet illető döntés meghozatalához pedig időre van szükségem. Most élvezem a szabadságot, és a futballt!”

A Lyon még harcban áll a bronzéremért a francia bajnokságban, az utolsó fordulóban a Nice-t fogadják Depay-ék.

