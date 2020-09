Dembele távozhat Barcelonából, eközben Dest már orvosi vizsgálaton

Ronald Koeman nem gördít akadályt Ousmane Dembele távozása elé, szerinte ez csak a klubon és a játékoson múlik.

Angol és spanyol sajtóértesülések is arról számoltak be, hogy Ousmane Dembele-ért ajánlatott szeretne tenni a csapata. Az angolok kölcsönbe vinnék, opciós joggal a francia játékost, miután a a legutóbbi, 100 milló eurós ajánlatukat is visszautasította Jadon Sanchóért.

Több csapat

Dembele 2017-ben igazolt Barcelonába, akkor klubrekordot jelentő 105 millió euróért, ám eddig nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, hiszen rengeteg sérüléssel bajlódott, valamint a hozzáállásával sem elégedettek.

Ronald Koeman a katalánok vezetőedzője elmondta, hogy bár számít a francia játékosra, amennyiben távozni szeretne, ő nem fogja marasztalni.

A cikk lejjebb folytatódik

„Ez nem rajtam múlik, hanem a vezetőségen és a játékoson. De egyelőre velünk van, együtt edz a csapattal és jó munkát végez. Ha itt marad, természetesen számítok a játékára.

Mindeközben Koeman elmondta, Sergino Dest már orvosi vizsgálaton van a klubnál. A 19 éves jobbhátvéd Nelson Semedo pótlására érkezett az Ajaxtól.

„Az orvosi vizsgálaton átesett, de a szerződését még nem írta alá. Egy nagyon fiatal játékos, akit a jövő csapatába igazoltunk és hosszú távon a csapatunk tagja lehet. A kora ellenére egy nagyon tapasztalt játékos, hiszen már nagyon sok meccset pályára lépett a nemzetközi kupákban is.”- mondta a holland szakember.