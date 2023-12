Dejan Sztankovics: három pontot veszítettünk, nem bajnokságot

„Nem akarok a játékvezetőről beszélni, mert ha megtenném, akkor 5-6 meccsre eltiltanának”.

Mint megírtuk, a Ferencváros 3–2-re kikapott a Paks vendégeként vasárnap a bajnokság 16. fordulójában, ezzel eldőlt, hogy az atomvárosiak az őszi bajnokok. A találkozó után így értékelt a két vezetőedző.



„A sárga lapról – és a kiállításról – nem szeretnék semmit sem mondani. Nem akarok a játékvezetőről beszélni, mert ha megtenném, akkor 5-6 meccsre eltiltanának. Magukra bízom, hogy értékeljék a játékosokat, engem. Most ez a helyzet állt elő. Ugyan három pontot ma elbuktunk, de a bajnokságot még nem, ez egy maraton. Mindezek ellenére, nem játszottunk rosszul. Sok lehetőségünk volt, hogy gólt lőjünk. Megnehezítette a dolgunkat a korán bekapott gól. Nyilván a 2–0-s hátrány egy olyan csapat ellen, mint a Paks, az egy nagyon nehéz helyzet. A második félidőben jó ritmusban voltunk. A gólunk után a piros lap nagyban befolyásolta a mérkőzést”

– idézte Dejan Sztankovicsot, a Ferencváros vezetőedzőjét a fradi.hu

A szerb szakember újságírói kérdésre elmondta, ahhoz, hogy lássa, mi hiányzott a csapat játékából, újra kell majd néznie a találkozót.

A következő kérdés a sérüléséből visszatért Varga Barnabásra vonatkozott.

„Varga Barna mellett Ben Romdhanet is meg kell említeni, ő is, és Varga is hosszú sérülésből tért vissza. A jövő heti mérkőzésekkel kapcsolatban még konzultálni kell az orvosi stábbal, hogy alkalmas-e arra, hogy kezdjen. Ma alapvetően csak 10-15 percet szerettük volna játszatni, akárcsak Ben Romdhanet, de így alakult. Mindketten fontos játékosai a csapatnak”.

Az FTC edzője arról is beszélt, hogy a meccsterhelés miatt pihentetett-e bárkit ezen a találkozón.

„Nagyon sok olyan játékosunk van, akire sérülés miatt nem számíthatunk. Wingót korábban belső védőként játszattam, mert három ilyen pozícióban bevethető játékosom is sérült. Két meccset említett, de az elmúlt hét napban három meccset játszottunk, ami nagyon kemény tempó. Figyelni kell az edzésre és a rotálásra is. A Fradi minden meccset meg akar nyerni. A Fiorentina ellen a lehető legerősebb csapatot fogjuk pályára küldeni”.

A Ferencváros csütörtökön hazai pályán játszik sorsdöntő mérkőzést az olaszokkal a Konferencia-liga csoportkörében, majd vasárnap a Zalaegerszeget fogadja az év utolsó bajnokiján.

A Paks vezetőedzője, Bognár György a Sportal beszámolója szerint arról beszélt, hogy megérdemlten nyert, akár két góllal is győzhetett volna a csapata.

„Volt időszak, amikor a Fradi beszorított bennünket, de jól váltottunk, és fontos, hogy magyar játékosokkal állunk az első helyen, és magyar edzővel. Ez nem feltétlenül elégtétel nekem, de most jobbak voltunk. Hahn János sérülése miatt korán változtatnunk kellett, pedig addig a Ferencváros tizenhatosánál tartottuk a labdát. Szabó Bálint állt be a csatárunk helyett, viszont ő középpályás, vele ezt nehezebb játszani. A lényeg, hogy a harmincnégy szerzett ponttal már kijelenthető, bent maradtunk. A Fradi még nem!” – hangsúlyozta Bognár György.