Dejan Sztankovics: csak az eredmények utalnak krízisre, a mutatott játékon ez nem látszódik

„Ez egy maraton, még nincs vége semminek”.

Dejan Sztankovics vezetőedző szerint csak az eredmények tekintetében beszélhetünk krízisről a Ferencvárosnál, a mutatott játék miatt nem.

Mint megírtuk, a Ferencváros 0-0-t játszott a Mezőkövesd Zsóry FC-vel vasárnap este az OTP Bank Liga 15. fordulójában. A Konferencia-ligában csütörtökön a Csukaricskit legyőző FTC ezzel sorozatban negyedik meccsén maradt nyeretlen a bajnokságban és már a vesztett pontok tekintetében is az éllovas Paks mögött van.

A félidő végén ijesztő jelent zajlott a mezőkövesdi 16-oson belül, egy beívelést követően a vendégek kapusa felugrott a labdáért és a ferencvárosi Abena elől megszerezte a játékszert, de estében tarkón rúgta ellenfelét, aki elterült a földön. Abenát hosszú percekig ápolták, majd hordágyon vitték le a pályáról.

A Groupama Arénában lejátszott mérkőzést követő sajtótájékoztatón a zöld-fehérek vezetőedzője, Dejan Sztankovics ezzel kezdte az értékelését.

„Valamennyien nehéz pillanatokat éltünk át a stadionban, amikor láttuk, hogy Myenty Abena a földön fekszik, de Abena erős srác, bízom az orvosi stábunkban. Stabil az állapota” – idézte a Fradi.hu a szerb szakembert, aki ezután a meccs elemzésére is kitért.

„Az első félidőben volt 2-3 gólszerzési lehetőségünk is, míg a második játékrészben kontrolláltuk a játékot. A kezdőcsapatot is egy maximálisan offenzív csapatként raktam össze, szerettünk volna gólt szerezni. Erősnek kell lennünk, nem adjuk fel. Amikor nem nyerünk négy bajnokin, az egy nehéz helyzet egy olyan klub számára, mint a Ferencváros, de ez egy maraton, még nincs vége semminek. Nagyon nehéz hetente kétszer pályára lépni. Ez abszolút nem kifogás, itthon mindenképpen jobban kell játszanunk. Lehet, hogy vasárnap pontokat vesztettünk, de még semmi sincsen veszve”.

A trénert arról is kérdezték, mennyire volt nehéz feladat úgy felkészülni, hogy csütörtökön még az UEFA Európa Konferencia Liga csoportkörében szerepelt a csapat.

„Ez nehéz ügy, hiszen ilyenkor a péntek és a szombat is a regenerációé. A mérkőzés utáni 48 óra a legsérülésveszélyesebb időszak. Ezzel együtt kell élni, ha valaki sikeres szeretne lenni, kivált Európában, vagy ha 21 nap alatt 7 meccset játszik. Remélem, jó lesz a téli felkészülésünk és a bajnokság vége felé élvezhetjük az időszakot, de készen kell állnunk mindenre. Nagy a nyomás rajtunk, aki ezt nem bírja, annak érdemes elgondolkodnia azon, hogy sportot vált. Ki kell elemeznünk a dolgokat. Szerencsére nagyon jó játékosaim vannak, együtt győzünk, együtt veszítünk. Ha bajnokok szeretnénk lenni, akkor bajnoki mentalitással kell rendelkeznünk. Lehet azt mondani, hogy egyfajta krízisben vagyunk most, de ez csak az eredményen látszik, vasárnap is végig kontroláltuk a meccset, akárcsak a Fehérvár ellen. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen nagy klubban megvan a támogatás az elnök úr, a sportigazgató és az egész egyesület részéről. Itt úgy érezhetem magam, hogy egy család része vagyok” – hangsúlyozta Sztankovics.

Kuttor Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője az nso.hu beszámolója szerint a következőket mondta a pontszerzés után:

„A Ferencváros otthonából ponttal távozni pozitív dolog, örülünk neki. Ha azt vesszük, hogy a végén volt két meccslabda és miénk volt az első, volt már olyan, hogy egy csapat ezzel nyert. De nem vagyok elégedetlen a döntetlennel, s úgy vélem, ez azon múlt, hogy nagyon akartuk az egy pontot. Ameddig tudtuk, addig játszottuk azt a játékot, amit elterveztünk, hogy kifogjuk a szelet az ellenfél vitorlájából. Természetesnek tartom, hogy a második félidőben hazai pályán a Ferencváros dominált, de még így is voltak helyzeteink. Igazságosnak tartom a döntetlent.”

A két fél december 6-án, szerdán újra összecsap: akkor a címvédő zöld-fehérek lesznek a Mezőkövesd vendégei egy korábbról elhalasztott mérkőzésen.