Debütálhat a válogatottban a világ legdrágább 17 éves játékosa

A szupertehetsége, Jude Bellingham először lesz tagja az angol válogatott felnőtt keretének.

A 17 éves középpályást a csütörtöki Írország, valamint a vasárnapi Belgium elleni mérkőzésre nevezte Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya - könnyedén lehet, hogy Jude be is mutatkozik majd a címeres mezben. Szeptemberben még csak az U21-ben mutatkozott be, a koszovóiak elleni 6-0-ás EB-kvalifikáció során gólt is lőtt.

A világ legdrágább 17 éves játékosát nyáron szerződtette a Dortmund, körülbelül 25 millió eurót csengettek ki a Birmingham együttesének, megmentve ezzel az anyagi nehézségektől az angolokat. A klub a tisztelete jeléül vissza is vonultatta Bellingham mezszámát, a 22-est.

A játékos piszkosan fiatal kora ellenére stabil tagja klubcsapatának: az eddigi hét bajnokiból hat meccsen pályára lépett, a BL-ben mindegyik találkozón ott volt a játéktéren - a Német kupában pedig meglőtte az első gólját is.