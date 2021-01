De Bruyne visszautasította a City első szerződéshosszabbítási ajánlatát

A hosszabb távon is magához láncolná a világ egyik legjobb középpályását, Kevin de Bruyne-t. Bár a 28 éves belga jelenlegi kontraktusa is 2023-ig érvényes, Pep Guardioláék nem akarják, hogy a kulcsemberük távozásának a lehetősége véletlenül is felmerüljön.

A City nem is tétlenkedett, megtette az első ajánlatát - a belga Het Laatste Nieuws lap szerint azonban nem volt elégedett ezzel az idényben összesen 3 gólt és 12 gólpasszt számláló klasszis. De Bruyne számára elsősorban a klub megbecsülése a lényeg - a számok alapján viszont nem csoda, hogy visszautasította az ajánlatot: bár a kiegészítő összegek emelkednének, a nettó keresete kevesebb lenne, mint amennyit a jelenlegi szerződési feltételek alapján kap a Citytől.

A lap szerint az UEFA által az év legjobb középpályásának megválasztott De Bruyne jelenleg 18 millió eurós bruttó bér és bónuszok mellett hűségprémiumot is kap az angoloktól.

