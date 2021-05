David James: "A Liverpool jobban játszik Salah nélkül"

A klub korábbi kapusa úgy gondolja, hogy az egyiptomi visszafogja Jurgen Klopp keretének lehetőségeit

Salah a Liverpool legfőbb gólforrása azóta, hogy 2017-ben a Romától az Anfieldbe igazolt, s 203 mérkőzésen 125-szer volt eredményes, így Jurgen Klopp együttese a Premier League és a Bajnokok Ligája győztese lett.



James szerint jelenléte visszafogja a csapat valódi lehetőségeit, miután látta, hogy a legjobb négybe való bekerülés volt a cél a bajnokságban, továbbá egyetlen trófeát sem nyernek.



James arra gondolt, hogy eljött-e a megfelelő alkalom Salah eladására. „Ez nem arról szól, hogy Moh Salah nem jó játékos, a gólrekordja önmagáért beszél. Úgy gondolom, hogy a Liverpool folyékonyságát Salah veszélyezteti, annak ellenére, hogy gólt szerez."



A 28 éves játékos, akinek csak két éve van hátra a jelenlegi szerződésből, a Marcának a Liverpool Bajnokok Ligája negyeddöntős márciusi Real elleni veresége előtt azt mondta: "Remélem, hogy még sok évig játszhatok.



Salah arra is kitért, hogy nem zárkózik el attól, hogy egyszer, a Real Madridban vagy a Barcelonában szerepelhessen. Az egyiptomi továbbra is rendkívül népszerű figura az Anfielden, annak ellenére, hogy nyitva hagyta az ajtót az átigazolás előtt, a szurkolók bizalmat szavaztak a csatárnak azzal, hogy megszavazták őt a klub ide év legjobb játékosává.



A válogatott játékos örömét fejezte ki, miután hétfőn megkapta a díjat, de azt is elismerte, hogy a vörösök legutóbbi szezonjuk során kollektívánál elmaradtak az előírt színvonaltól. "Természetesen örülök, hogy megnyertem ezt a díjat, különösen azért, mert a szurkolók megszavazzák, de az utolsó meccseink megnyerése és a Bajnokok Ligájába való kvalifikáció volt a legfontosabb" - mondta Salah a klub hivatalos honlapjának.



„Úgy gondolom, jól játszottam ebben a szezonban, de ez nem rólam szól, hanem a csapatról. Nekünk, mint csapatnak, azt hiszem, ha a szurkolók a stadionban lettek volna, akkor a helyzetünk, sokkal, de sokkal jobb lett volna. Nagyon szenvedtünk ebben a szezonban a szurkolóink nélkül. Szóval boldog vagyok a szezon utolsó meccsén, amelyet végre nézők előtt játszottunk. Nagyon jó volt látni őket újra a stadionban."

