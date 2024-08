Dárdai Palkó gólpasszt adott, a Hertha kiütéses győzelmet aratott

Hansa Rostock vs Hertha BSC

Könnyed sikernek örülhettek a berliniek.

A Hertha 5–1-es győzelmet aratott a Hansa Rostock ellen vasárnap a Német Kupa első fordulójában.

A harmadosztályú Rostock ellen vívta meg első 2024-25-ös tétmérkőzését a Bundesliga II-es Hertha, amelyet már nem Dárdai Pál, hanem Cristian Fiél irányított.

Derry Schernant a 38. percben előnyhöz juttatta a berlinieket, a 46. percben viszont Albin Berisha még kiegyenlített. Az utolsó fél órában aztán jött a Hertha-henger, Ibrahim Maza után Marten Winkler is eredményes volt, Florian Niederlechner pedig a 85. és a 88. percben is gólt szerzett, ezzel 5–1 lett a végeredmény.

A gólokból a 79. minutumban csereként pályára küldött Dárdai Palkó is kivette a részét: Niederlechner első találatánál az ő nevéhez fűződött a gólpassz, míg a másodiknál tőle indult az akció. Ugyancsak magyar válogatott fivére, Dárdai Márton is lehetőséget kapott a meccsen, ő a 87. percben állt be.