Dárdai Palkó góllal járult hozzá a Hertha kiütéses győzelméhez

Duplán örülhetetett Dárdai Pál: fia betalált, csapata pedig véget vetett az eddigi mélyrepülésnek.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Megszerezte első góljait és pontjait a német másodosztály negyedik fordulójában a Hertha BSC. Dárdai Pál vezetőedző fia, Palkó góllal vette ki a részét a berliniek 5–0-ás sikeréből a Greuther Fürth ellen.

A cikk lejjebb folytatódik

A Bayern München-Augsburg bajnokin a hazai győzelem 1.09, a döntetlen 11.50, a vendég siker 23.00-szoros szorzóval fogadható. (x)



A házigazdák – két Dárdaival, Palkóval és Mártonnal a kezdőben – bátran kezdték a játékot, és Fabian Reese révén már a 7. percben nagy helyzetbe kerültek, akinek a labdája alig kerülte el a kapu mellett. Haris Tabakovic a 23. percben már jobban célzot, és megszerezte a berliniek első gólját a szezonban.

A fővárosiak azonban többet akartak, Winkler a még az első félidőben, a 31. percben betalált, az ifjabb Dárdai Pál pedig rögtön az második játékrész elején – alig telt el húsz másodperc a kezdő sípszót követően – 3-0-ra módosította az eredményt.

Tíz perc múlva tovább sokasodtak a Fürth gondjai: Alexander Zorniger edzőt reklamálás miatt állította ki a játékvezető. Bár a zömmel védekezésre berendezkedett vendégek előtt is adódott két komolyabb gólhelyzet, a Hertha gyorsan lehűtötte a kedélyeket: a 66. percben Smail Prevljak talált be, a 77. minutumban pedig Tabakovic duplázott. A korábban a magyar élvonalban is megfordult játékost a második gólja után egyből lecserélte Dárdai, és legkisebb fiát, Bencét küldte a pályára helyette.

A három vereséggel rajtolt Hertha az 5–0-ás győzelem ellenére továbbra sem áll jól a tabellán, ám a gólkülönbségét legalább már kiegyenlítette. A berlini klub utoljára több mint tíz éve nyert meg ekkora különbséggel bajnoki meccset, amikor 2013-ban 6-1-re verte a Frankfurtot.