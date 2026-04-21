Dárdai Pál hároméves kora óta ül az öltözőben, és ugyanazt csinálja az Újpestnél, mint a Herthánál

Dárdai Pált és az Újpest elnökét, Ratatics Pétert az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István kérdezte az esemény egyik pódiumbeszélgetésén. A magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya hasonlóságot fedezett fel az újpesti feladatai és a Herthánál elvégzett munkája között.

„Én itt nem pénzzel és gazdasági dolgokkal foglalkozom, hanem a futballal. Lehet azt mondani, hogy sportigazgató még nem voltam, de ha megnézzük, mit csinálok az Újpestnél, az nem sokban különbözik attól, mint amit a Herthánál csináltam.

Ezt nem csak én csinálom, hanem együtt csináljuk. Mi már tíz éve ismerjük egymást, jóban vagyunk, őszinték tudunk lenni. Két éve tényleg azt mondtam, próbáljátok meg, aztán megnézzük. Nem sértődtek meg, megpróbálták, visszatértünk ide" - idézte Dárdait az NSO.

Emellett arról is mesélt, hogy miért és mivel tudja segíteni a lila-fehéreket.



„Hogyha mindenki dolgozik, csinálja a dolgát szenvedéllyel az edzőtől a pályamunkásig, akkor az elkezd látszani a játékon is. A toxikus dolgokat megpróbáltuk Újpestről kitenni.

Nekem egy szerencsém van: hároméves korom óta az öltözőben ülök. Van tapasztalatom, ezt szeretném ide is átültetni. Hibáztam már sokat, de szeretek tanulni, fejlődni. Az Újpest vezetését azért vállaltam el, mert van jövőkép. Persze, ilyenkor mindig jön az, hogy mennyire jól megfizetnek.

Igen, nagyon jól megfizetnek, de háromszor többet is ajánlottak máshol, mégis itt vagyok. Azt is megkapom, idehozom a barátaimat. Igen, mert ők dolgoznak, rengeteget” - állította a magyar szakember.

Végül természetesen szóba kerültek a klub jövőbeli céljai is.

„Próbálunk egy olyan klubmodellt felépíteni, ami szépen lassan fejlődik. Megmondtam, a cél az, hogy idén ne essünk ki, ez sikerült. Jövőre szeretnénk a harmadik és az ötödik hely között végezni, közben idővel kész lesz az új stadion, ahová sikereket akarunkAkik itt dolgoztak és éltek Újpesten, hagyták ide jutni ezt a klubot. Amikor megérkeztem, nem éreztem a szenvedélyt, pedig ezt csak így lehet” - fogalmazott.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.