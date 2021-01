Dárdai Pál nem a Fehérvárt választotta volna

Megszólalt Dárdai Pál, volt szövetségi kapitány fia Fehérvárra igazolásával kapcsolatban. A szakember szerint Palkónak nem Magyarországra kellett volna szerződnie, hanem Hollandiába, mert az a stílus jobban fekszik neki.

„Sosem szóltam bele abba, hogyan alakítja Palkó a karrierjét. Sok helyről volt megkeresése, például Hollandiából is és mivel szerintem neki nagyon fekszik a holland stílus, ezért ha a véleményemre lett volna kíváncsi, akkor talán ezt a holland vonalat ajánlottam volna neki, ő azonban már tavaly nyáron azt mondta nekem, hogy nagyon szívesen futballozna a Vidiben. Azt tudni kell, hogy már gyerekként sokszor járt a Sóstói Stadionban Vidi-meccsen, vannak ismerőseink a környéken, ismeri a fehérvári közeget. Szóval az egész az ő ötlete volt, ezt így kigondolta magának én pedig ahogy eddig sem, most sem szóltam bele a döntésébe. Nem aggódom, jól ismerem a klubnál dolgozó szakembereket, tudom, hogy mindenki profin dolgozik és rendkívül jók a körülmények. Ha valaki szorgalmas, akkor a Vidiben ugyanolyan jól lehet fejlődni, mint bárhol külföldön. Édesapám azt tanította nekem, hogy mindig azt csináljam és ott, amit szeretek és ahol jól érzem magam. Ezt pedig mindig be is tartottam az élet minden területén. Mindig ott futballoztam, ahol szerettem volna, abban az étteremben szoktam enni, amelyiket szeretem, az lett a feleségem, akit én választottam (nevet) és így tovább. Ugyanerre nevelem a gyerekeimet, és ha Palkó a Vidiben szeretne futballozni, akkor örömmel veszem ezt tudomásul. Az persze furcsa érzés lesz, hogy kirepül a családi fészekből, de nem féltem, nagyon jó karakter, biztos, hogy gyorsan be tud illeszkedni az új csapatába. Tisztában vagyunk azzal, hogy valamilyen szinte teher az, hogy őt Dárdainak hívják és az én fiam, de tudja, hogy nem azért ment haza Magyarországra, hogy ő most mindenkinek nyilatkozgasson, hanem azért, hogy futballozzon. Ki kell használnia az összes rendelkezésére álló időt, amit edzéssel és játékkal tölthet. Azt tanácsoltam Palkónak, hogy neki kell a legbüdösebbnek, legizzadtabbnak lennie minden edzés végére, mert a sikerért keményen meg kell dolgozni.” – nyilatkozta a molfehervar.hu-nak Palkó édesapja, Dárdai Pál.

