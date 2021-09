Dárdai Pál félti a FIFA terveitől a játékosokat

Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője ellenzi azt az elképzelést, hogy 2026-tól kétévente rendezzenek vb-t az eddigi négyéves ciklus helyett.

Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője ellenzi azt az elképzelést, hogy 2026-tól kétévente rendezzenek világbajnokságot az eddigi négyéves ciklus helyett.

A korábban a magyar válogatottat is irányító Dárdai kiemelte: gazdasági megfontolások állhatnak a sűrítési elgondolás mögött.

„Végső soron minden a pénzről szól. Kiből akarunk pénzt csinálni?” – tette fel a kérdést a 45 esztendős tréner, aki aggodalmát fejezte ki a játékosok egészsége kapcsán.

„A futballisták már így is ki vannak égve. Egyre nehezebb, ha minden nyáron van egy torna, egészségi, fizikai szempontból ez egyáltalán nem jó nekik” – tette hozzá Dárdai.

A nemzetközi szövetség (FIFA) technikai bizottsága csütörtökön hozta nyilvánosságra tervezetét a kétévenkénti rendezésről, a javaslatot széleskörű ellenkezés fogadta. Felszólalt ellene a többi között az európai szövetség, az UEFA szlovén elnöke, Aleksander Ceferin is, aki lehetséges európai bojkottra figyelmeztetett.

A francia Arséne Wenger által vezetett technikai bizottság és a FIFA álláspontja szerint viszont sok ország esetében az egyetlen igazi sportági húzóesemény a vb, ami mellett így szakmai indokok és erős gazdasági érvek is szólnak. A technikai bizottság továbbá azt is javasolta, hogy a kontinensbajnokságok rendszerén is változtassanak, azokat 2027-től páratlan években rendezzék meg, így lehetőséget biztosítva, hogy 2026 után már 2028-ban is vb-t lehessen rendezni.

A kétévenkénti vb-rendezés Gianni Infantino FIFA-elnök forradalmi terve, az erről szóló tanulmány elkészítéséhez a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie májusban.

