Dárdai Pál „elhalasztotta” a Hertha feljutását

A berliniek magyar trénere szerint majd három-négy év múlva lehet erről beszélni.

Dárdai Pál vezetőedző szerint három-négy évbe is beletelhet, mire az előző idényben kiesett Hertha BSC visszajut a német élvonalba.

A cikk lejjebb folytatódik

A szombaton, 13 órakor kezdődő Fürth elleni hazai mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az eddigi mindhárom másodosztályú bajnokiját szerzett gól nélkül elveszítő Hertha 47 éves magyar trénere nem kertelt, és a távoli jövőbe „halasztotta” a berlini csapat visszajutását a német élvonalba.

Igaz, Dárdai Páltól mondhatni megszokott, hogy nem finomkodik a nyilatkozataiban, a legutóbbi vereség után például arról beszélt, hogy túl erős a másodosztály a fővárosi gárdának, amely azóta tovább gyengült, távozott például a csapatkapitány, Marco Richter is.

„Talán Marco elgondolkodott a Hertha feljutási esélyein. A dolgok jelenlegi állása szerint ez három-négy évig is eltarthat. Először is, most van egy átmeneti évünk és utána még egy idény kell egy stabil tengely kialakításához. Azután szerezhetünk három-négy kulcsembert bizonyos posztokra. És mindezzel eltelt három év. Majd utána mondhatjuk, hogy oké, jöhet a feljutás” – ecsetelte a vezetőedző.

Vagyis a tréner által vázolt menetrend szerint a Hertha csak 2027-ben állhat újra készen a Bundesligára. Csakhogy – amint azt a Bild tudósítója felvetette – májusban, a kiesés után a klub vezetősége a befektetőkkel történt pénzügyi tervezésnél azzal számolt, hogy a csapat rögtön visszajut az első osztályba.

„Ha még nem értetted meg: korlátozottak az anyagi lehetőségeink. Itt nincsenek milliók vagy milliárdok. Most kiderülhet az igazság: a helyzet nagyon súlyos” – replikázott Dárdai.

Benjamin Weber, a Hertha sportigazgatója is visszafogottan beszélt a célokról és a jövőbeni kilátásokról.

„Valószínűleg karácsonykor tudjuk megmondani, hogy pontosan hol vagyunk és hova tartunk. A helyzet az, hogy egyelőre nulla pontunk van, és ez nem elég” – hangsúlyozta.