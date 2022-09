Dárdai Pál elárulta, átvenné-e Marco Rossitól a válogatott irányítását

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak adott interjút a Németország-Magyarország NL-mérkőzés előtt.

"Mielőtt engem megbíztak volna, hogy vegyem át a nemzeti együttes irányítását, Ádám lemondta a válogatottságot" - kezdte Dárdai Pál, aki 2014-ben, kinevezése után visszacsábította Szalai Ádámot a válogatotthoz. Hozzátette, nem lehet, hanem szinte biztos, hogyha ezt nem teszi meg, akkor Szalai már akkor visszavonult volna a nemzeti csapattól.

A legutóbb a Hertha BSC felnőtt csapatát irányító szakember azt is elmondta, nem lenne most Marco Rossi szövetségi kapitány helyében. "Amit elértem, szép emlék, a mai napig örülök annak, hogy amit a bemutatkozó sajtótájékoztatómon mondtam az úgy is történt. Csodás időszak volt, amit a vlogatott kispadján töltöttem, de ez már a múlt. Sosem vágytam más helyére, nincs ez másképp most sem. Marco Rossi valóban minden elismerést megérdemel, ezúton is további sok sikert kívánok neki." Dárdai hozzátette, azt tudni kell, a Nemzetek Ligáját sokan arra használják fel, hogy felépítsék a csapatukat az Európa- vagy a vilgbajnokságra. Elmondta, jó helyen lenne az A-ligában a csapat, hiszen az elmúlt egy-két évtizedben nem volt a nemzeti csapatunk erőssége a labdabirtokláson alapuló támadójátok. "Az irány mindamellett jó, az elmúlt egy-két évben sokak megbecsülését kivívta Magyarország. Ami pedig engem illet, köszönöm jó helyen vagyok itthon."

Dárdai Pál arról is beszélt, a helyszínen nézi meg a Németország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést, amelyen nem zárja ki, hogy a mieink szereznek egy pontot. Hozzátette, ehhez az kell, hogy mi vezessünk, mert abból még lehet döntetlen, de ha a németek kerülnek előnybe akkor onnantól nehéz lesz. "Olyan stabil ez a magyar válogatott, hogy ha vezetést szerez, az ellenfél nagy bajba kerül, habár ez fordítva is igaz."

"Kontrákban jk vagyunk, s a németeknek nem jó a döntettlen, nekik nyerniük kell. Kíváncsi vagyok, milyen taktikát választanak. Ha a Puskás Arénában lenne a mérkőzés nyugodtabban várnám" - modnta azzal kapcsolatban Dárdai, hogy miben lehet esélye Magyarországnak Németország ellen. Hozzátette, amikor ott volt az Uruguay elleni nyitómérkőzésen a Puskás Arénában, már akkor tudta, hogy sok babér nem fog teremni az atmoszféra miatt a vendégcsapatoknak. "Olyan ez, mint amikor Dortmundban rázendítenek nyolvanezren. Az ember nem hallja a saját hangját, az edző jobban teszi, ha leül a padra és hátradől, mert a szavai úgysem jutnak el a pályán lévőkhöz. A Puskás Arénának mágikus ereje van, ami repíti a csapatot. Idegenben nincs meg ez, ezért sem megy mindig olyan jól a szekér, mint legutóbb Wolverhamptonban. És van még valami: Sallai Roland hiánya nagy érvágás nekünk."

