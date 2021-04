Dárdai Pál: „Az egyik ember elmegy, s másik jön helyette”

Dárdai Pál megszólalt Petry Zsolt menesztésével kapcsolatban. A Hertha magyar edzője csapata Mönchengladbach elleni meccse előtt tartott sajtótájékoztató, amelyen szóba került a héten menesztett kapusedző is.

„Mindannyian profik vagyunk a klubban. Azt gondolom, hogy Petry Zsolt is profitált a Herthánál eltöltött időszakból, a legjobbját nyújtotta. Mondtam neki, gyere, mondd el a csapatnak, ami történt. Ő odaállt a csapat elé, elmondott mindent, és elbúcsúzott. A sport is üzlet, az egyik ember elmegy, s másik jön helyette. Az edzőknél is így megy. Furcsa érzés, nincs idő róla beszélni, reagálni sem rá. Nagyon keményen hangzik, de ez így van. Kemény, ami történt. Most én vagyok a gonosz, de én is így voltam ezzel, amikor az U16-hoz kerültem, majd visszajöttem. Az ember elmegy valahonnan, aztán másik helyre kerül, mindig az új feladat számít. Mindig megy tovább az élet a futballban, csak azt számít, ami következik” – mondta Dárdai Pál.

Petry Zsolt ügye komoly politikai viharokat is kavart. Az ügyről szokásos péntek reggeli interjújában beszélt Orbán Viktor miniszterelnök is.

„Magyarország akkor lesz komoly, erős és sikeres ország, ha bizonyos törvényeket betart, az egyik ilyen, hogy egyetlen magyar sincs egyedül – jelentette ki a miniszterelnök. Szavai szerint Petry Zsolt sincs egyedül, mindannyian vele vagyunk. – A történtek megbonthatják a nemzeti válogatotton belüli, illetve a csapat és a szurkolók közötti egységet, ennek helyreállítására a szövetségi kapitány és a csapatkapitány alkalmas.”

(via: magyarnemzet.hu)

