Dárdai Pál a fiáról: "Vedad Ibisevic könyökölje le"

Dárdai Pál a fiaival sem finomkodik. A utánpótlás-koordiántora az M1-nek nyilatkozva beszélt arról, hogy milyen jövőt képzel el nekik.

„Palkónak meg kell keresni azt a csapatot, ahol játékba kerülhet. Szedett fel 4-6 kilót, most 72-73, az már jó. Ezt az évet rászánta erre, specialistához járt, most már úgy néz ki, mint egy futballista, nem pedig úgy, mint egy kisgyerek. Most kell neki egy csapat, ahol játszani tud, egy német másodosztályú vagy egy holland első osztályú, hogy kerüljön »modusba«. Marci érettségizzen le, eddzen a nagycsapattal, egyszer-kétszer Vedad Ibisevic könyökölje le edzésen, tanulja meg, hogy milyen a súlyok ellen játszani, ebből csak tanulhat. Még »A Jugend« korsztályú, játszhat ifiben, U23-ban, reméljük, hogy egyszer majd ő is -játékos lesz” – nyilatkozta Dárdai Pál.

Dárdai Palkó eddig kilenc alkalommal lépett pályára a Bundesligában, Márton keretben volt már a felnőttek között, de nem lépett pályára.