Dárdai Pál a feljutásról: „látunk még egy kis reménysugarat”

„A Hertha BSC-t újra szeretik. Az emberek érzik, hogy ennek a csapatnak lelke van” – nyilatkozta Dárdai Pál vezetőedző.



A Kicker beszámolójában arra emlékeztetett, hogy nehéz félév áll a Hertha BSC mögött, a fővárosiak ugyanis átélték a klub történetének hetedik Bundesliga-kiesését, emellett licencproblémákkal és drasztikus költségcsökkentéssel is szembe kellett, hogy nézzenek.

„A nulláról kezdtük a nyarat. Ennek fényében a hetedik hely a bajnokságban és a kupanegyeddöntőbe jutás tiszteletre méltó eredmény. A hangulat megváltozott az öltözőben, a szurkolótáborban és a városban: a Hertha BSC-t újra szeretik. Az emberek érzik, hogy ennek a csapatnak lelke van” – nyilatkozta Dárdai Pál vezetőedző lapnak.

A Kicker cikke szerint az olyan új szerzemények, mint Fabian Reese, Toni Leistner és Haris Tabakovic olyan mentalitást és profilt adtak a csapatnak, amely tavaly nem volt meg. Florian Niederlechner is reneszánszát éli, a jobbhátvéd Jonjoe Kenny is úgy játszik, mintha új játékos lenne. A tapasztalt játékosok mellett olyan fiatalok, mint Tjark Ernst, Pascal Klemens és Marten Winkler is jól teljesítenek a másodosztályban.

Ha csak az első félidei eredmények számítanának, akkor a Hertha 34 ponttal vezetné a tabellát, megelőzve a Kielt (30), a St. Paulit (27), a Düsseldorfot (21) és a Hamburgot (20).

A berlini csapatnak az előrelépéshez nemcsak szervezettebben és higgadtabban kell birtokolnia a labdát, hanem hatékonyabban kell tömörülnie a pályán és nagyobb kontrollal kell irányítania a mérkőzéseket. A minél ereményesebb tavaszi szereplés érdekében egy új védekező középpályást keresnek, és egy jobbszélső is érkezhet a télen.

„Valamit megmentettünk, hetedikek vagyunk, jó úton haladunk, és még látunk egy kis reménysugarat. Természetesen mindenki fel akar jutni, mindenkinek megvan ez az álma. Most tíz napig lehet álmodni, január 3-tól pedig újra megkezdjük a munkát” – mondta Dárdai Pál.