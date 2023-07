Dárdai minden meccset szeretne megnyerni

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Hertha BSC szombat este, fél kilenckor a Fortuna Düsseldorf otthonában kezdi meg szereplését a Bundesliga 2 2023/2024-es szezonjában – négy Dárdaival a soraiban. Mint ismeretes, a vezetőedző, Pál játékosként vetheti be a fiait, Palkót, Mártont és Bencét.

A liga2-online.de felvezetőjében kiemelte, hogy a nyáron nem kizárólag a labdarúgásé volt a főszerep a Herthánál, a kiesés óta pénzügyi gondok merültek fel a fővárosi klubnál, ráadásul a kapus Marius Gersbeck ellen rendőrségi nyomozás folyik.

Dárdai Pál vezetőedző azonban szombat este ismét a pályán szeretné felhívni magára és csapatára a figyelmet Düsseldorfban, ahová közel négyezer vendégszurkolót várnak.

„A rajt mindenekelőtt a kezdésről szól. Nem számít, hogy jó vagy rossz volt a felkészülés, amit csináltunk. Három-négy meccset látnod kell a csapatból” – fogalmazott Dárdai, aki szerint egyértelmű, hogy 34 győzelem irreális, de ő minden meccset szeretne megnyerni.

„Most jön a nyomás a nézőktől, hogy pontokat kell szerezni, ez egy másik helyzet. Most derül ki, mennyire vagyunk érettek. A nagy felfordulás után előbb kell építenünk egy tengelyt. Elégedettek vagyunk a fejlődéssel. Ha az eredmények is jönnek vele, akkor a hit is jönni fog. A Herthának van karaktere, nagyon fegyelmezettek vagyunk. Ezek olyan jelek, amelyek az elmúlt években nem voltak meg” – hangsúlyozta a Hertha edzője.

Dárdai Pál a szezonnyitón nem számíthat Ibrahim Maza, Kelian Nsona, Peter Pekarik, Augustin Rogel, Myziane Maolida és Dodi Lukebakio szolgálataira sem. Rajtuk kívül Marius Gersbeck fegyelmi okok miatt esett ki, Suat Serdar játéka pedig kérdéses.