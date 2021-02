Dárdai: A Hertha túl gyorsan akart nagyot lépni - a bent maradás nehéz, de megoldható lesz

Dárdai Pál a Kickernek adott nyilatkozatában kommentálta a Hertha kissé irreális céljait és kritizálta a kerettervezési módszert is.

"Nem a játékosok a felelősek azért, ha a német liga klubjai sok pénzt adnak ki értük és talán egyáltalán nem is válnak be - pedig ez gyakran előfordul a labdarúgásban. Vedad Ibisevic, Per Skjelbred, Salomon Kalou, Ondrej Duda, Karim Rekik szerintem mindannyian jó focisták és vezérjátékosok voltak itt, az öltözőben és a pályán egyaránt. Mindannyian egy csapással távoztak."