Előzmények: tiltás és szervezkedés

A történet előzményéről már a GOAL is beszámolt: a hatóságok és a szövetség korábbi rendbontások miatt korlátozták a Slovan-szurkolók hivatalos részvételét a mérkőzésen. A döntés hátterében az általános biztonsági kockázatok mellett, a közelmúltban tapasztalt incidensek is ott vannak – köztük a DAC–Slovan találkozókon rendszeresen felbukkanó szélsőséges rigmusok és konfliktusok.

A tiltás azonban nem jelent teljes távolmaradást, hiszen a szurkolói csoportok nyilvános felületeken kezdtek szervezkedni, és arra buzdítják a drukkereket, hogy hazai szektorokba vásároljanak jegyet, majd a stadionon belül egyesüljenek.

Biztonsági aggályok a lelátón

Ez a helyzet különösen érzékenyen érinti a dunaszerdahelyi klubot. Az érintett szektorok hagyományosan családi lelátók, ahol békés szurkolók – köztük gyerekek – foglalnak helyet, így a szervezett „beszivárgás” a biztonsági kockázatok mellett komoly morális kérdéseket is felvet.

A DAC előtt így kettős kihívás áll: egyrészt garantálnia kell a stadion biztonságát egy kiemelt kockázatú mérkőzésen, másrészt kezelnie kell azt a helyzetet, hogy a tiltás ellenére potenciálisan több száz rivális drukker jelenhet meg a hazai szektorokban.

Fokozott készültség Dunaszerdahelyen

A klub hivatalos kommunikációja szerint a szurkolók biztonsága elsődleges, ennek érdekében megerősített beléptetési és rendészeti protokollal készülnek a rangadóra.

A kérdés azonban továbbra is nyitott: képes lesz-e a szervező stáb kiszűrni a szervezetten érkező vendégszurkolókat, vagy a gyakorlatban átjárhatóvá válnak a lelátók?

Több mint egy mérkőzés

A DAC–Slovan párharc eddig sem csak a futballról szólt: identitás, rivalizálás és politikai felhangok is megjelennek a lelátókon. Ezúttal sem kizárólag a pályán megszerezhető pontok lesznek a középpontban – a stadion és a szurkolók biztonsága is komoly próbatétel elé kerül.

A szombati rangadó az eredményen túl azt is megmutathatja, hogy a tiltások és figyelmeztetések mennyire képesek valódi kontrollt jelenteni egy kiemelten kockázatos futballkörnyezetben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.