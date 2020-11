Csütörtökön vesznek végső búcsút Maradonától

Diego Armando Maradonától csütörtökön vesznek végső búcsút Buenos Airesben - jelentette be Sebastian Sanchi, a legenda egykori szóvívője az AFP hírügynökségnek.

A november 25-én, szívrohamban elhunyt legendát a Jardin de Paz temetőben helyezik végső nyugalomban, ott, ahol a szüleit is eltemették.

Maradona pár héttel a 60. születésnapját követően hunyt el, holttestét az argentin elnöki palotában ravatalozták fel. A virrasztás a halálának másnapján, csütörtökön 6:00-tól kezdődött.

A labdarúgás történelmének egyik legnagyobb játékosa és egyik legmeghatározóbb személyisége - egykori argentin szövetségi kapitány - halála miatt az állam háromnapos gyászt rendelt el. A nem csak futballkedvelők körében ismert és elismert Maradona halálhíre az egész világot megrendítette.

