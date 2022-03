Csodával határos módon mégis ott lehet a vb-n az olasz válogatott?!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A napokban egy egészen elképesztő elmélet látott napvilágot, amely ha tényleg megtörténik, az a maga nemében példátlan lesz a futballtörténelemben.

Na de ne ugorjunk annyira előre, nézzük a szikár tényeket:

Az észak-macedón válogatott óriási meglepetésre 1-0-ra legyőzte vendégként az Európa-bajnok Olaszországot csütörtökön, a novemberben kezdődő katari vb pótselejtezőinek első fordulójában. Ami ekkor még azt jelentette, hogy a Squadra Azzurra biztosan nem lesz ott a világbajnokságon.

Mi történt azóta?

Kedden Irán-Libanon világbajnoki-selejtezőt rendeztek, ahol a hazaiak körülbelül 2000 nőt nem engedtek be a mérkőzésre. Sajtóhírek szerint az eljárás nagyon nem tetszik a FIFA-nak. Ráadásul nem először történt meg a közel-keleti országban, hogy nem engedtek be nőket egy mérkőzésre, a nemzetközi szövetség 2019-ben már egyszer figyelmeztette emiatt az országot, de akkor a perzsák egy figyelmeztetéssel megúszták. Azonban a FIFA már akkor is leszögezte, hogyha az eset újra megtörténik, akkor komoly szankciókra számíthatnak.

Ez miért érinti az olasz-ügyet?

Az olaszok abban reménykednek, hogy a történtek miatt a FIFA kizárja a vb-résztvevő Iránt, és Olaszország – mint a világranglistán legmagasabban jegyzett nem kijutott nemzeti csapat – veheti át az ázsiai ország helyét a katari tornán.

Ami biztos, hogy Iránban komoly szankcióktól tartanak, a Futball Italia információi szerint az iráni szövetség egyik tagja ezt írta közösségi oldalán:

„Aggodalomra ad okot, amit az Ázsiai Labdarúgó Szövetségtől és FIFA-tól hallottam."

