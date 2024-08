Csoboth Kevin édesapja elárulta, hogy az Újpest több mint egymillió eurót keresett a transzferen

Nem neves csapatokban gondolkodtak, hanem olyan helyet kerestek, ahol reális az esélye annak, hogy játsszon.

„Egy ilyen befektetésnek minden NB I-es klub örülne” – fogalmazott Csoboth Róbert, a magyar válogatott támadó édesapja.

Mint ismert a svájci élvonalban érdekelt St. Gallen hivatalosan is bejelentette Csoboth Kevin szerződtetését. Az Újpestről távozott magyar válogatott támadó kapcsán a Csakfoci interjút készített Csoboth Róberttel, a futballista édesapjával, aki elmondta, hogyan alakult az elmúlt pár hónap a 24 esztendős játékos számára.

„Amikor Kevin kikerült a válogatott keretéből, onnantól kezdve azon dolgoztunk, hogy újra a nemzeti csapatban tudjon játszani. Volt akkor egy kis formahanyatlása, sem számára, sem az Újpest számára nem jöttek össze a mérkőzések, és jogosan került ki a válogatottból. Ő is érezte akkor, hogy nem fog meghívót kapni. Mészöly Gézával ekkor megbeszélték, hogy – mivel 24 mérkőzésen keresztül kezdő volt – csereként fog rá számítani, hogy frissebben mozogjon. Az utolsó hat meccsén három-három gól és gólpassz volt a mérlege, jót tett neki a frissítés és vissza tudott kerülni a válogatottba” – kezdte Csoboth Róbert, majd kitért a Skócia elleni, 100. perces győztes gólra, illetve a St. Gallen megkeresésére.

„Azt álmunkban sem gondoltuk volna, hogy Kevin egy ilyen – az egész országnak – maradandó, sorsdöntő gólt fog rúgni. Ez a találat lendített kicsit az önbizalmán, megismerték valamennyire a nevét az európai futballban és elkezdtek jönni a megkeresések. Több ajánlat is érkezett, de fontos volt, hogy a menedzserével nem neves csapatokban gondolkodtunk, hanem olyan helyet kerestünk, ahol reális az esélye annak, hogy játsszon. Végig azt tartottuk szem előtt, hol van a reális helye, épp ezért négy országban gondolkodtunk: Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában és Svájcban.”

A magyar támadó végül a svájciakhoz került, ahol – édesapja elmondása szerint – a maximumot szeretnék kihozni belőle.

„A St. Gallen vezetői nagyon jó benyomást tettek ránk, elmondták, hogy fel szeretnék őt építeni, valamint ki akarják hozni belőle a maximumot. Éreztük, hogy itt tud fejlődni, szeretni fogják, foglalkozni fognak vele a klubnál és tovább tud majd lépni a karrierjében. Számára ez egy előrelépés lesz, de itt az én nevelői feladatom befejeződött. Ezt el is mondtam neki, ő egy felnőtt ember lett. Ha megkérdez, elmondom a véleményem, de most már nem szeretném őt napi szinten dorgálni és figyelmeztetni” – fogalmazott a válogatott játékos édesapja.

„Úgy érzem, mindkét fél jól járt az üzlettel, hisz tudni kell, hogy Kevin ingyen igazolt Újpestre két éve, most pedig a klub több mint egymillió eurót keresett a transzferen. Szerintem egy ilyen befektetésnek minden NB I-es klub örülne. A St. Gallen vezetői elmondták, hogy nem szokványos ez a vételár, hiszen a klub inkább az értékesítésre fókuszál, vagyis ha megfelelő ajánlat jön egy játékosért, akkor a klub nem zárkózik el az eladástól. Nemrég épp a Bundesligában szereplő Stuttgart igazolta le a klubtól Stergiou Leonidast. Így ha 1-2 éven belül például Csoboth Kevinért is érkezik egy ajánlat, amit mi is, és a klubvezetés is jónak talál, akkor innen is tovább fogunk lépni. Nincs szó arról, hogy lecövekelünk, azon dolgozunk, hogy még egy ugrás legyen benne” – tette hozzá.