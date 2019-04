Csillagászati összegért sem volt hajlandó megválni Asensiótól a Real Madrid

Zidane visszatérése óta ismét több lehetőséget kap a spanyol középpályás.

A még 180 millió euróért cserébe sem volt hajlandó elengedni Marco Asansiót, állítja Horacio Gaggioli, a játékos ügynöke.

Asensio idei szezonja csalódást keltőre sikerült: 42 bajnoki és meccsből mindössze 20 alkalommal lépett pályára kezdőként, épp ezért meg is jelentek spekulációk azzal kapcsolatban, hogy a szezon végén távozhat.

A és a neve merült fel a sajtóban legtöbbször a spanyol válogatott játékossal kapcsolatban, de az ügynöke szerint a Real Madrid nem szeretne megválni tőle, és maga Asensio sem erőlteti az átigazolást.

- Az elmúlt évben 150 és 180 millió eurós ajánlatok érkeztek a Real Madridhoz, de ők meg sem hallgatták ezeket. Marco iránt mindig van érdeklődés más nagy klubok irányából, de ez teljesen természetes egy ilyen képességű játékos esetében. Ő viszont mindig elmondja, hogy boldog Madridban, és itt akar sikeres lenni. Még mindig egy fiatal játékos, aki folyamatosan fejlődik, és a klub is elégedett vele.

A Real Madrid ebben a szezonben két olyan edzőt is menesztett Julen Lopeteguit és Santiago Solari személyében, aki nem számítottak alapemberként Asensióra, de Zinedine Zidane visszatérése óta hatból öt mérkőzésen kezdőként kapott lehetőséget a 23 éves játékos, valamint szintén az első sípszótól ott volt a pályán a spanyol válogatott két tavaszi Eb-selejtezőjén.

- Ez egy nagyon nehéz év volt mindenki számára Madridban. Az egész csapat visszaesett egy szinttel, nem csak Marco. Rá talán ezért fókuszáltak ennyire, mert korábban nagyon magas szinten futballozott, és ezért az elvárások is megnőttek vele szemben. Ugyanakkor nem könnyű egyénileg jól teljesíteni, ha a csapat nem működik jól. Ez akkor is igaz, ha te vagy Messi vagy Maradona. Marco viszont egyre többet és jól játszott a spanyol válogatottban, és most arra koncentrál, hogy a következő szezonban ismét trófeákat nyerjen a Real Madriddal - nyilatkozta Gaggioli.

