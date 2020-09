Csercseszov: nem szabad a kapu előtt szabálytalankodnunk

Megtartotta sajtótájékoztatóját az orosz szövetségi kapitány a magyar válogatott elleni mérkőzés előtt, ahol elmondta, hogy miképpen kellene védekezni Szoboszlai Dominik ellen, valamint, hogy hiányolja-e Dzsudzsák Balázst.

"A válogatott játsszon bárhol is, nemzeti mezben nincs könnyű meccs. Kemény, izgalmas és kompromisszumoktól mentes mérkőzést várok, hiszen mindkét csapat a hazáját képviseli. Kíváncsi vagyok a magyar csapatra, már csak azért is, mert nyerni tudott Törökországban. Évekig dolgoztam Ausztriában, ezért nyomon követem az ottani ligát, rendszeresen nézem a meccseket is, így számomra Szoboszlai Dominik nem ismeretlen, és nem a törökök elleni gólja alapján mondom, hogy oda kell rá figyelnünk! Ez azt jelenti, hogy nem szabad a kapunk közelében szabálytalankodni, sőt szorosan kell őriznünk őt. Az orvosi stáb mérései segítségével meghatározzuk, mennyit vett ki a játékosokból a Szerbia elleni mérkőzés, és ez alapján, na meg az ellenfél felállása alapján jelölöm ki a kezdőcsapatot” - Sztanyiszlav Csercseszov. (forrás MLSZ)

A keretből ezúttal kimaradó, jelenleg csapat nélküli Dzsudzsák Balázs és Nemanja Nikolic is szóba került, hiszen előbbivel 2014-ben a Dinamo Moszkva vezetőedzőjeként, utóbbival pedig a Legia Warsaw-nál dolgozott együtt.

Több csapat

"Dzsudzsák Balázs és Nikolics Nemanja helyzete kíváncsivá tett. Előbbi most nincs a keretben, utóbbi igen. Mindkettőt nagyon jól ismerem, hiszen dolgoztam velük" – mondta az oroszok kapitánya.

A cikk lejjebb folytatódik

Az új Puskás Arénba is szóba került, amely szerinte gyönyörű és nagyon hasonlít a Luzsnyiki Stadionra, úgyhogy szinte otthon érzik magukat Budapesten.

A Szbornaja az NL első fordulójában hazai pályán győzte le a szerbeket, míg Marco Rossi együttese Szoboszlai Dominik szabadrúgás góljával vitte el a három pontot Törökországból.

A -Oroszország Nemzetek Ligája mérkőzést vasárnap 18 órától rendezik.