Csercseszov: a Kisvárda elleni győzelemnek semmi köze a Monaco elleni meccshez

A Ferencváros orosz vezetőedzőjének szeme előtt már a Monaco elleni El-mérkőzés lebeg.

A címvédő és listavezető Ferencváros hazai pályán 3-0-ra legyőzte a második helyen álló Kisvárdát vasárnap az OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában. Az FTC továbbra is hibátlan a bajnokságban, és fölényesen vezet még úgy is, hogy riválisainál kevesebb mérkőzést játszott. A zöld-fehér gárda hatodik meccsét is megnyerte, ezeken ötödször nem kapott gólt, de már 18-szor volt eredményes.

A találkozó után a zöld fehérek vezető edzője, Sztanyiszlav Csercseszov így értékelt a sajtótájékoztatón:

„Maximálisan kielemeztük az ellenfelet, számítottunk arra, hogy hasonló játékkal fogunk találkozni. A kisvárdaiak láthatták, hogy csütörtökön 10 játékossal kellett sokat játszanunk a pályán, talán ezért is gondolhatták, hogy nyomást helyeznek ránk az első pillanatoktól kezdve. A vasárnapi mérkőzésnek semmi köze a következő, Monaco elleni meccshez. A bajnokság szempontjából jó volt ez a találkozó, hiszen egy erős rivális ellen szereztünk három pontot. Minden mérkőzésben adódnak hibák, vannak súlyosak és kevésbé súlyosak. A lefontosabb, hogy 3-0-ra nyertünk. A vasárnapi győzelem olyan szempontból jó, hogy segít a fiúkat a helyes úton tartani."

(Forrás: MTI és fradi.hu)

