Csábítja az Eb: Ciprusról játszaná be magát a válogatottba a magyar támadó

Varga Kevin szeretne minél jobb formába kerülni, hogy legyen esélye visszakerülni az Európa-bajnokságra kijutott magyar labdarúgó-válogatottba, és ehhez szerinte adottak a körülmények a jelenlegi, ciprusi csapatánál.

„Jelenleg minden magyar labdarúgó fejében motoszkál a válogatottság, pláne, hogy nyáron jön az Európa-bajnokság” – mondta az M1 aktuális csatornának a szélső.

„Nekem is ott van álomként és célként a szemem előtt, de most magamra kell fókuszálnom, a formámat kell minél jobb állapotba hozni. A játéklehetőség rajtam és az edzőn múlik, én megteszek mindent. Sajnos még nincs gólom, de ha a csapat szereplése felfelé ível, az azt is elősegíti, hogy a válogatottba kerülhessek. Az előnyömre válhat, hogy itt nem áll le a bajnokság, minden adott, hogy formába lendüljek.”

Az MTI szemléjében emlékeztetett, hogy a 27 éves futballista májusig írt alá az Apollon Limasszolhoz, de a szeptemberi megállapodás opcióként kétéves hosszabbítási lehetőséget is tartalmaz.

Varga korábban Debrecenben és Balmazújvárosban játszott, 2020-ban a török Kasimpasához igazolt, később szerepelt a svájci Young Boys és az ugyancsak török Hatayspor együttesében, mielőtt februárban visszatért a DVSC-hez. A nyáron szabadon igazolható volt.

A középpályás elmondta, tartalmas hónapokon van túl, a szakmai stáb egyből szerepeltetni akarta.

Az Apollon tizenkét forduló elteltével a tizenkét csapatos ciprusi élvonal nyolcadik helyén áll. A limasszoli együttes az utóbbi négy bajnokiján kikapott, de így is csak egyetlen pont választja el a felsőházi rájátszást érő hatodik pozíciótól.

„Úgy érzem, hogy jó helyre érkeztem, a ciprusi bajnokság jó színvonalat képvisel” – vélekedett az eddig összesen hét mérkőzésen – a legutóbbi kettőn kezdőként – szerephez jutott támadó, aki kiemelte, hatalmas a konkurencia a csapatban, kiegyensúlyozott teljesítmény kell a játékpercekhez, és ez rá is jó hatással van.

Mint mondta, mostanában nem beszélt Marco Rossival, de a szövetségi kapitány jól ismeri őt, tudja, mire képes.

Elismerte, az utóbbi időben nem volt olyan formában, hogy az erős magyar válogatottba bekerüljön, a limasszoli csapatnál viszont mindent belead, hogy újra kerettag legyen.

Az Eb szombati csoportsorsolását illetően úgy fogalmazott, bízik benne, hogy olyan csapatokkal találkozik majd a magyar válogatott, melyekkel szemben meglehet a továbbjutás, onnantól pedig már bármi megtörténhet.