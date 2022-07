Cristiano Ronaldo már a reptéren - pillanatokon belül eldőlhet a jövője!

Ronaldo visszatért Manchesterbe!

Mint ismeretes, Ronaldo személyes okokra hivatkozva nem kezdte el a felkészülést július negyedikén a Manchester Uniteddel és nem utazott el vörös ördögök távol-keleti edzőtáborába sem. Ma viszont visszatért Manchesterbe!

Az ötszörös aranylabdás játékost lencsevégre kapták az északnyugat-angliai város repterén - jelentette Fabrizio Romano. Az olasz átigazolási guru úgy értesült, hogy a portugál klasszis azért érkezett Manchesterbe, hogy leüljön tárgyalni klubjával. A 37 éves támadó Erik ten Hag vezetőedzővel is egy asztalhoz fog ülni. A holland szakember abban reménykedik, hogy meg tudja győzni a játékosát, hogy maradjon. A vörös ördögök álláspontja továbbra is egyértelmű: Ronaldo nem megy sehova!

A döntés háttere

Cristiano Ronaldo ügynöke, Jorge Mendes egyeztetett a Chelsea újdonsült tulajdonosával, Todd Boehlyval és a Bayern Münchennel is ügyfele átigazolásáról, azonban mindkét klubbal zátonyra futottak a tárgyalások.

Boehly még hajlott is volna a portugál leigazolására, azonban Thomas Tuchel vezetőedző hallani sem akar a rutinos csatár megszerzéséről. A német vezetőedző szerint Romelu Lukaku szerződtetése is hiba volt, mivel a belga egyáltalán nem illett a londoni kékek játékrendszerébe, és úgy érzi Ronaldo esetében is ugyanez történt volna.

A Bayern München vezetősége pedig úgy érezte, hogy az ötszörös aranylabdás nem illik a klub filozófiájába.

Ronaldo neve az Atlético Madridnál is szóba került, hiszen Diego Simeone nagy tisztelője ellenfelének. Azonban a matracosok szurkolói online petíciót kezdeményeztek Ronaldo leigazolása ellen. Az Atlético szimpatizánsai egyáltalán nem örültek annak, hogy a 37 éves portugál világklasszist összeboronálták a csapatukkal, mivel éveken át a városi rivális Real Madrid játékosa volt. A spanyol klub drukkerei a Twitteren #ContraCR7 (CR7 ellen) használatával fejezték ki nemtetszésüket a klubvezetés felé a játékos szerződtetése ellen.

"Ha ez idejön, én visszamondom a bérletemet. Nem vagyunk menedékhely, hogy söpredéket gyűjtsünk" - írta ki egy őszinte szurkoló.

"Ez nem csak az Atlétiről szól, minden igazi klub szurkolójának vissza kell utasítania őt" - replikázott egy másik fanatikus.

Vagyis Ronaldo ügynöke bárhol kopogtatott, sehol sem gondolták komolyan ügyfele leigazolását, így úgy néz ki, hogy végül maradt a Unitednél.

