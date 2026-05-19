Ronaldo mellett Messi is rekordot dönt

A férfi futball válogatottsági (226) és gólrekordere (143) mellett az ősi rivális, a címvédő Lionel Messi is a hatodik tornájára készül az argentín csapattal. Az Al-Nasszr játékosa ráadásul fellélegezhet: az Írország elleni selejtezőn kapott piros lapja után megúszta a súlyosabb eltiltást, így a csoportkör összes meccsén bevethető lesz.

Martinez Jotáról is megemlékezett

Roberto Martinez szövetségi kapitány érzelmes kerethirdetést tartott, amikor „27 plusz 1” futballistát nevezett meg. A plusz egy fő a tavaly júliusban, tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotát jelöli.

„Diogo az erőnk és az örömünk. Az elvesztése feldolgozhatatlan fájdalom, de másnap mindannyian megfogadtuk: az ő álmáért és az általa mutatott példáért fogunk harcolni. Az ő szelleme lesz a mi huszonnyolcadik játékosunk” – fogalmazott meghatóan Martinez.

A keret tele van bombaformában lévő sztárokkal: a Manchester United ásza, Bruno Fernandes a Premier League gólpasszrekordjának megdöntésére hajt a hétvégén, míg a PSG portugál tengelye (Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes és Goncalo Ramos) május 30-án még a BL-döntőben mérkőzik meg az Arsenal csapatával.

Ronaldo utolsó esélye

A portugálok Chile és Nigéria ellen készülnek a tornára, majd június 17-én Houstonban, a Kongói DK ellen indítják a vb-menetelést a K-csoportban, ahol később Üzbegisztánnal és Kolumbiával is megmérkőznek. Ronaldo régebben azt mondta, hogy legnagyobb álma a világbajnoki cím elhódítása, azonban 2025-ben ezt nyilatkozta:

„Nem álom számomra megnyerni a világbajnokságot. Azt akarjátok, hogy egy világbajnokság határozza meg a történelem legjobb játékosát? Egy verseny 6 vagy 7 meccsel, szerintetek ez igazságos?”

Vajon képes a portugál válogatott megnyerni az első világbajnoki címét, vagy VB győzelem nélkül fog visszavonulni minden idők legnagyobb portugál játékosa?

forrás: BBC

