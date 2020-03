Cristiano Ronaldo egy portói kórháznak segít a koronavírus leküzdésében

A portugál klasszis ismételten segít a bajbajutottakon.

Cristiano Ronaldo is csatlakozik a koronavírus-járvány leküzdésére adakozók egyre népesebb táborához.

A 35 éves csillaga ügynöke, Jorge Mendes példáját követve az egyik portói kórházat támogatja.

Jorge Mendes nemrég 200 ezer orvosi köpenyt és három ventilátort vásárolt a portói Sao Joao Kórháznak, emellett ötvenezer maszk beszerzését is tervezi, és pénzbeli hozzájárulással is segít.

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

A madridi As úgy tudja, Mendes más ügyfelei mellett Cristiano Ronaldo is csatlakozik az akcióhoz, és ő maga is adományokkal támogatja az egészségügyi intézményt a koronavírus elleni harcban.



Mint ismert, az ötszörös aranylabdást is érinti valamelyest a járvány: habár úgy tudni, Ronaldo nem betegedett meg, több torinói csapattársa elkapta a vírust, így a portugálnak is otthoni karanténba kellett vonulnia a madeirai Funchalban.

Forrás: nemzetisport.hu